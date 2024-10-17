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"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных

"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных

"Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T12:13+0300

2024-10-17T12:13+0300

2024-10-17T12:13+0300

сбербанк

программное обеспечение

данные

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов на форуме Finopolis 2024. "Сбер" в рамках импортозамещения успешно завершил проект по миграции хранилищ данных на собственное решение SberData Platform и полному выводу из эксплуатации программно-аппаратных комплексов Teradata", - рассказал Меньшов. Он добавил, что миграция на собственное решение началась в конце 2022 года. В проекте были задействованы 205 команд, представляющих все подразделения банка. "Реализация проекта повысила доступность технологий работы с данными для широкого круга пользователей и обеспечила дальнейшее проникновение решений Big Data и AI в бизнес-процессы банка", - отметил Меньшов.

https://1prime.ru/20241017/vtb-852219795.html

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сбербанк, программное обеспечение, данные