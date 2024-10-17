Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241017/dannye-852225719.html
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных
"Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:13+0300
2024-10-17T12:13+0300
сбербанк
программное обеспечение
данные
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов на форуме Finopolis 2024. "Сбер" в рамках импортозамещения успешно завершил проект по миграции хранилищ данных на собственное решение SberData Platform и полному выводу из эксплуатации программно-аппаратных комплексов Teradata", - рассказал Меньшов. Он добавил, что миграция на собственное решение началась в конце 2022 года. В проекте были задействованы 205 команд, представляющих все подразделения банка. "Реализация проекта повысила доступность технологий работы с данными для широкого круга пользователей и обеспечила дальнейшее проникновение решений Big Data и AI в бизнес-процессы банка", - отметил Меньшов.
https://1prime.ru/20241017/vtb-852219795.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3fe6ff22fe93702de2d501581038b7b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, программное обеспечение, данные
Сбербанк, программное обеспечение, данные
12:13 17.10.2024
 
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных

Меньшов: "Сбер" переместил хранилища данных с американских комплексов на свое решение

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРабота форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов на форуме Finopolis 2024.
"Сбер" в рамках импортозамещения успешно завершил проект по миграции хранилищ данных на собственное решение SberData Platform и полному выводу из эксплуатации программно-аппаратных комплексов Teradata", - рассказал Меньшов.
Он добавил, что миграция на собственное решение началась в конце 2022 года. В проекте были задействованы 205 команд, представляющих все подразделения банка.
"Реализация проекта повысила доступность технологий работы с данными для широкого круга пользователей и обеспечила дальнейшее проникновение решений Big Data и AI в бизнес-процессы банка", - отметил Меньшов.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
ВТБ внедрит Open API для просмотра и работы со счетами ряда банков
08:46
 
Сбербанкпрограммное обеспечениеданные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала