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"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных
"Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:13+0300
2024-10-17T12:13+0300
2024-10-17T12:13+0300
сбербанк
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов на форуме Finopolis 2024. "Сбер" в рамках импортозамещения успешно завершил проект по миграции хранилищ данных на собственное решение SberData Platform и полному выводу из эксплуатации программно-аппаратных комплексов Teradata", - рассказал Меньшов. Он добавил, что миграция на собственное решение началась в конце 2022 года. В проекте были задействованы 205 команд, представляющих все подразделения банка. "Реализация проекта повысила доступность технологий работы с данными для широкого круга пользователей и обеспечила дальнейшее проникновение решений Big Data и AI в бизнес-процессы банка", - отметил Меньшов.
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сбербанк, программное обеспечение, данные
Сбербанк, программное обеспечение, данные
"Сбер" отказался от американских программных комплексов для хранения данных
Меньшов: "Сбер" переместил хранилища данных с американских комплексов на свое решение
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Сбер" вывел из эксплуатации программно-аппаратные комплексы американской компании Teradata и переместил хранилища данных на собственное IT-решение, сообщил журналистам старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов на форуме Finopolis 2024.
"Сбер" в рамках импортозамещения успешно завершил проект по миграции хранилищ данных на собственное решение SberData Platform и полному выводу из эксплуатации программно-аппаратных комплексов Teradata", - рассказал Меньшов.
Он добавил, что миграция на собственное решение началась в конце 2022 года. В проекте были задействованы 205 команд, представляющих все подразделения банка.
"Реализация проекта повысила доступность технологий работы с данными для широкого круга пользователей и обеспечила дальнейшее проникновение решений Big Data и AI в бизнес-процессы банка", - отметил Меньшов.
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