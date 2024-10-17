https://1prime.ru/20241017/dividendy-852239989.html

ЦБ определил порядок получения дивидендов экономически значимых организаций

ЦБ определил порядок получения дивидендов экономически значимых организаций - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ определил порядок получения дивидендов экономически значимых организаций

ЦБ РФ определил порядок получения дивидендов экономически значимых организаций (ЭЗО) напрямую их бенефициарам, минуя иностранные холдинги, срок выплаты составит | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T20:54+0300

2024-10-17T20:54+0300

2024-10-17T20:54+0300

банк россии

выплата дивидендов

эзо

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ определил порядок получения дивидендов экономически значимых организаций (ЭЗО) напрямую их бенефициарам, минуя иностранные холдинги, срок выплаты составит около четырех месяцев после решения арбитражного суда, следует из сообщения регулятора. Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям. "Совет директоров Банка России 10 октября… принял решение определить… порядок выплаты акционерным обществом, являющимся ЭЗО… дивидендов, причитающихся иностранной холдинговой компании… напрямую лицам, права которых на акции иностранной холдинговой компании либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранной холдинговой компании (расписки), учитываются в российских депозитариях, в случае если акции иностранной холдинговой компании либо расписки допущены к торгам российского организатора торговли", - говорится в сообщении. Предполагается, в частности, что решение о выплате дивидендов производится на основе решения арбитражного суда. "Не позднее двенадцати рабочих дней со дня окончания срока, составляющего четыре месяца со дня вынесения арбитражным судом решения, … ЭЗО осуществляет выплату дивидендов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241009/dividendy-852080942.html

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выплата дивидендов, эзо