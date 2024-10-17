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ЦБ назвал главный критерий статуса квалифицированного инвестора

ЦБ назвал главный критерий статуса квалифицированного инвестора - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал главный критерий статуса квалифицированного инвестора

Только стабильные источники дохода будут учитываться для получения статуса квалифицированного инвестора, заявил журналистам руководитель службы по защите прав... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T14:10+0300

2024-10-17T14:10+0300

2024-10-17T14:10+0300

банк россии

инвестиции

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Только стабильные источники дохода будут учитываться для получения статуса квалифицированного инвестора, заявил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Как и в случае с получением статуса по имущественному критерию, он (доход - ред.) подтверждается на момент получения статуса "квалинвестора"... Но если человек перехотел быть "квалинвестором", то он может "расквалиться" по его желанию в любой момент", - сказал он в кулуарах форума Finopolis 2024. "Мы считаем, что разовые источники дохода нельзя засчитывать, потому что это по сути трансформация имущества в доход. Но мы говорим именно о стабильном доходе, потому что само по себе владение, например, квартирой ничего не означает ни с точки зрения благосостояния человека, ни с точки зрения его знаний", - отметил он. "В основном имеется в виду стабильный и периодический доход - зарплата или доход от предпринимательской деятельности либо иные доходы, имеющие стабильную, долгосрочную природу", - заключил Мамута. В ноябре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который, в частности, вводит новые критерии для квалифицированных инвесторов (ученая степень и доход), а также допускает получение такого статуса на основании сочетания ряда критериев.

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инвестиции