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Иностранное судно задержано в порту Находки из-за долгов российским морякам

Иностранное судно задержано в порту Находки из-за долгов российским морякам - 17.10.2024, ПРАЙМ

Иностранное судно задержано в порту Находки из-за долгов российским морякам

Теплоход Winner под флагом Того задержан в порту Находки Приморского края из-за долгов российскому экипажу в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:29+0300

2024-10-17T05:29+0300

2024-10-17T05:29+0300

теплоход

порт находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - ПРАЙМ. Теплоход Winner под флагом Того задержан в порту Находки Приморского края из-за долгов российскому экипажу в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он рассказал, что инспекторы ДВРО РПСМ совместно с помощником Находкинской транспортной прокуратуры и портовыми инспекторами посетили теплоход Winner, который стоял у причала морского торгового порта Находки под погрузкой пиломатериалов с назначением на порты Китая. "Истинный судовладелец и оператор судна - компания SV Invest LTD из Лондона, Великобритания. Экипаж 13 российских моряков. Мы попросили капитана предоставить нам платежные ведомости по выплате заработной плате членам экипажа судна за последние два месяца и индивидуальные контракты моряков. Ведомостей по заработной плате не оказалось", - сказал Суханов. По его словам, моряки нанимались на работу через круинговое агентство ECO во Владивостоке. Индивидуальные контракты есть. Они подписаны от имени компании SV Invest LTD агентом по доверенности, но ни телефона, ни адреса этого агента нигде не указано, добавил собеседник. Проверяющие собрали моряков, чтобы выяснить, есть ли у кого-то долги по зарплате. "Закончив проверку судна, представители портового контроля приняли решение задержать судно в порту Находки до полного погашения задолженности по заработной плате и устранение замечаний по техническому состоянию судна. Общая сумма долга - 2 миллиона рублей", - отметил Суханов. Он добавил, что в контактах моряков не прописаны суммы страховых выплат на случай их гибели.

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приморский край

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теплоход, порт находка, приморский край