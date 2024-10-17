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Дела не ладятся: Евросоюз настиг неприятный феномен

Дела не ладятся: Евросоюз настиг неприятный феномен - 17.10.2024, ПРАЙМ

Дела не ладятся: Евросоюз настиг неприятный феномен

Производство в энергоемких отраслях ЕС сократилось на 10-15%, а автомобильная и химическая отрасли оказались на грани выживания, пишет агентство РИА Новости. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:07+0300

2024-10-17T09:07+0300

2024-10-17T09:07+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Производство в энергоемких отраслях ЕС сократилось на 10-15%, а автомобильная и химическая отрасли оказались на грани выживания, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, рост стоимости энергии стал ключевой проблемой для европейских компаний."Отказавшись от российской энергии, Евросоюз затормозил рост ВВП, значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Кроме того, промышленное производство в еврозоне и ЕС сократилось на 2,2% и 1,7% соответственно, особенно плохо дела обстоят в Венгрии, Германии, Италии и Франции. Газ из России стал дороже, что привело к остановке производства азотных удобрений и закрытию заводов химической промышленности.Энергоносители в ЕС дороже, чем в США и Китае, что снижает конкурентоспособность и производительность региона. Особенно тяжело пострадала химическая промышленность, сокращение которой привело к закрытию заводов и росту стоимости производства, заметили в издании.Орбан утверждает, что зеленый переход не поможет решить кризис в промышленности и призывает страны ЕС отказаться от иллюзий на этот счет. Бывший глава ЕЦБ Марио Драги также указал на проблемы ЕС в сфере энергетики, отметив, что страны ЕС платят за энергию в четыре раза больше, чем США и Китай, и отставание Европы в данном секторе приводит к ухудшению конкурентоспособности.Он отметил, что около 40% критически важных ресурсов и технологий импортируется ЕС, половина из которых поставляется из стран, с которыми нет стратегических связей. Драги также отметил, что традиционные источники энергии (уголь, газ, атомная энергия) до сих пор преобладают в производстве электроэнергии в ЕС, что делает возобновляемые источники недостаточно устойчивыми. Оксфордский институт экономической политики также подтвердил глубину промышленного спада в ЕС и отсутствие признаков восстановления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, промышленность