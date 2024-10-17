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В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде
В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде - 17.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде
Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:02+0300
2024-10-17T17:02+0300
2024-10-17T17:03+0300
экономика
мвф
кристалина георгиева
прогноз
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ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Прогнозируется, что среднесрочный рост будет вялым, не намного ниже, чем до пандемии, но и далеко не достаточно хорошим", - говорится в тексте ее выступления в МВФ в четверг. По словам главы международной организации, темпов роста мировой экономики будет недостаточно, чтобы побороть бедность, создать необходимое количество рабочих мест, а также обеспечить властям в мире нужный объем государственных доходов для значительного сокращения "тяжелой долговой нагрузки" и обеспечения нужного объема инвестиций. Георгиева добавила, что растущие в мире объемы государственного долга тревожат больше, чем до пандемии. МВФ допускает дальнейшее увеличение госдолга к ВВП в ближайшие годы еще на 20 процентных пунктов по сравнению с текущим уровнем. Ранее в МВФ предупредили, что мировой госдолг находится на очень высоком уровне. Ожидается, что в 2024 году показатель превысит 100 триллионов долларов (93% мирового ВВП) и продолжит расти до конца десятилетия, приблизившись к 2030 году к 100% ВВП.
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мвф, кристалина георгиева, прогноз
Экономика, МВФ, Кристалина Георгиева, прогноз
В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде
Глава МВФ Георгиева: рост мировой экономики в среднесрочном периоде будет вялым
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Прогнозируется, что среднесрочный рост будет вялым, не намного ниже, чем до пандемии, но и далеко не достаточно хорошим", - говорится в тексте ее выступления в МВФ в четверг.
По словам главы международной организации, темпов роста мировой экономики будет недостаточно, чтобы побороть бедность, создать необходимое количество рабочих мест, а также обеспечить властям в мире нужный объем государственных доходов для значительного сокращения "тяжелой долговой нагрузки" и обеспечения нужного объема инвестиций.
Георгиева добавила, что растущие в мире объемы государственного долга тревожат больше, чем до пандемии. МВФ допускает дальнейшее увеличение госдолга к ВВП в ближайшие годы еще на 20 процентных пунктов по сравнению с текущим уровнем.
Ранее в МВФ предупредили, что мировой госдолг находится на очень высоком уровне. Ожидается, что в 2024 году показатель превысит 100 триллионов долларов (93% мирового ВВП) и продолжит расти до конца десятилетия, приблизившись к 2030 году к 100% ВВП.
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