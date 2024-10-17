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В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде

В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде - 17.10.2024, ПРАЙМ

В МВФ ожидают вялого роста мировой экономики в среднесрочном периоде

Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:02+0300

2024-10-17T17:02+0300

2024-10-17T17:03+0300

экономика

мвф

кристалина георгиева

прогноз

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ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже, чем до пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Прогнозируется, что среднесрочный рост будет вялым, не намного ниже, чем до пандемии, но и далеко не достаточно хорошим", - говорится в тексте ее выступления в МВФ в четверг. По словам главы международной организации, темпов роста мировой экономики будет недостаточно, чтобы побороть бедность, создать необходимое количество рабочих мест, а также обеспечить властям в мире нужный объем государственных доходов для значительного сокращения "тяжелой долговой нагрузки" и обеспечения нужного объема инвестиций. Георгиева добавила, что растущие в мире объемы государственного долга тревожат больше, чем до пандемии. МВФ допускает дальнейшее увеличение госдолга к ВВП в ближайшие годы еще на 20 процентных пунктов по сравнению с текущим уровнем. Ранее в МВФ предупредили, что мировой госдолг находится на очень высоком уровне. Ожидается, что в 2024 году показатель превысит 100 триллионов долларов (93% мирового ВВП) и продолжит расти до конца десятилетия, приблизившись к 2030 году к 100% ВВП.

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мвф, кристалина георгиева, прогноз