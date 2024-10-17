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Япония рекордно нарастила экспорт автомобилей в Россию в сентябре

Япония рекордно нарастила экспорт автомобилей в Россию в сентябре - 17.10.2024, ПРАЙМ

Япония рекордно нарастила экспорт автомобилей в Россию в сентябре

Япония в первом месяце осени нарастила экспорт автомобилей в Россию, а также их деталей на 132% по сравнению с прошлым годом, следует из обнародованных минфином | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:43+0300

2024-10-17T05:43+0300

2024-10-17T05:43+0300

экономика

япония

экспорт

импорт

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ТОКИО, 17 окт – ПРАЙМ. Япония в первом месяце осени нарастила экспорт автомобилей в Россию, а также их деталей на 132% по сравнению с прошлым годом, следует из обнародованных минфином страны статистических данных.Страна также значительно увеличила экспорт пластмасс - на 829,2%, мотоциклов - на 11,6%, генераторов - на 11,3%. При этом, сообщает министерство, сократились объемы экспорта медпрепаратов - на 75,5%, компьютеров - на 50%, а также деталей к ним - на 99,9% и бумажных изделий - на 43,8%. Эксперты отметили рост экспорта и импорта в российско-японских торговых отношениях в начале осени. Так, экспорт вырос на 98,55, а импорт - на 2,8%.

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япония, экспорт, импорт