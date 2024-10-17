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Европейский авторынок накрыл китайский гигант: мир поразил феномен BYD

Европейский авторынок накрыл китайский гигант: мир поразил феномен BYD - 17.10.2024, ПРАЙМ

Европейский авторынок накрыл китайский гигант: мир поразил феномен BYD

На мировом автомобильном рынке основался и активно развивается крупный китайский производитель электрокаров BYD. Он может составить серьезную конкуренцию... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T10:26+0300

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byd

китай

авторынок

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. На мировом автомобильном рынке основался и активно развивается крупный китайский производитель электрокаров BYD. Он может составить серьезную конкуренцию местным производителям, передает новостное агентство "Bloomberg".Компания предпочитает развивающиеся рынки и страны, где нет собственной автомобильной промышленности, которую нужно защищать.Увеличив свои ежегодные продажи в Китае более чем в 15 раз, до 3 миллионов автомобилей всего за три года, BYD экспортирует продукцию на рынки 95 стран, включая 20 новых, на которые BYD вышла в этом году. Помимо этого, компания активно наращивает свои мощности и налаживает строительство своих заводов в десяти странах.Скорость и размах этой экспансии застали мировую автомобильную промышленность врасплох и спровоцировали введение протекционистских тарифов в США и ЕС, где политики опасаются, что китайские игроки, такие как BYD “уничтожат” отечественных автопроизводителей.Компания BYD является детищем Ван Чуанфу, 58-летнего специалиста по аккумуляторам, который в 1990-х годах увидел возможность основать компанию по производству аккумуляторных батарей, чтобы бросить вызов влиянию Японии в отрасли. Компания начинала с производства аккумуляторов для мобильных телефонов и электроинструментов, но в 2003 году решила заняться автомобилями. Инновации Ванга в области аккумуляторов и производства, подкрепленные политикой правительства Китая, благоприятствующей развитию электромобилей, и масштабами внутреннего автомобильного рынка, помогли BYD добиться впечатляющих успехов.

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китай

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byd, китай, авторынок