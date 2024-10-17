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В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской
В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской - 17.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской
Лидеры стран ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины в европейскую. Они также призвали к конкретным шагам на данном направлении. Об этом сказано в... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:30+0300
2024-10-17T17:57+0300
энергетика
ес
украина
энергосистема украины
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины в европейскую. Они также призвали к конкретным шагам на данном направлении. Об этом сказано в итоговом документе саммита ЕС в Брюсселе."Евросовет призывает к дальнейшей интеграции энергетической системы Украины в европейскую энергетическую сеть, конкретным шагам в реализации этой цели", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20241017/es-852235421.html
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ес, украина, энергосистема украины
Энергетика, ЕС, УКРАИНА, энергосистема Украины
17:30 17.10.2024 (обновлено: 17:57 17.10.2024)
 
В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской

Лидеры стран ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины в европейскую. Они также призвали к конкретным шагам на данном направлении. Об этом сказано в итоговом документе саммита ЕС в Брюсселе.
"Евросовет призывает к дальнейшей интеграции энергетической системы Украины в европейскую энергетическую сеть, конкретным шагам в реализации этой цели", - говорится в документе.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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ЭнергетикаЕСУКРАИНАэнергосистема Украины
 
 
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