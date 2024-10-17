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В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока
В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока
Критики в Европейском союзе утверждают, что лидеры стран не справляются со своими обязанностями, говорится в материале издания The Guardian. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:21+0300
2024-10-17T13:21+0300
экономика
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украина
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Критики в Европейском союзе утверждают, что лидеры стран не справляются со своими обязанностями, говорится в материале издания The Guardian."Столкнувшись с войной на Украине, возможным переизбранием (экс-президента США - ред.) Дональда Трампа и сильной экономической конкуренцией, критики заявляют, что нынешние европейские лидеры не соответствуют должности", - сказано в тексте публикации.Кроме того, возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может столкнуть Европу с крупнейшим кризисом безопасности с Второй мировой войны.Доклад о конкурентоспособности ЕС, подготовленный для Еврокомиссии бывшим главой ЕЦБ Марио Драги, показывает, что экономический рост в ЕС замедляется, а разрыв с ведущими экономиками все увеличивается. Это связано не только с геополитическими потрясениями и кризисами, но также с конкуренцией со стороны Китая, изменением интересов США, потерей энергоресурсов от России и отставанием в цифровой революции.
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ес, украина
Экономика, ЕС, УКРАИНА
13:21 17.10.2024
 
В Евросоюзе раскритиковали лидеров стран блока

Guardian: критики в ЕС считают, что лидеры блока не справляются с обязанностями

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Критики в Европейском союзе утверждают, что лидеры стран не справляются со своими обязанностями, говорится в материале издания The Guardian.
"Столкнувшись с войной на Украине, возможным переизбранием (экс-президента США - ред.) Дональда Трампа и сильной экономической конкуренцией, критики заявляют, что нынешние европейские лидеры не соответствуют должности", - сказано в тексте публикации.
Кроме того, возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может столкнуть Европу с крупнейшим кризисом безопасности с Второй мировой войны.
Доклад о конкурентоспособности ЕС, подготовленный для Еврокомиссии бывшим главой ЕЦБ Марио Драги, показывает, что экономический рост в ЕС замедляется, а разрыв с ведущими экономиками все увеличивается. Это связано не только с геополитическими потрясениями и кризисами, но также с конкуренцией со стороны Китая, изменением интересов США, потерей энергоресурсов от России и отставанием в цифровой революции.
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