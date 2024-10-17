https://1prime.ru/20241017/es-852235421.html

Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине

Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ

Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине

Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T17:42+0300

2024-10-17T17:42+0300

2024-10-17T17:42+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов. Это следует из обнародованных выводах по итогам обсуждения Украины на встрече в верхах. В материале сказано, что Евросовет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению поставок, "в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет". Лидеры стран ЕС также высказались за увеличение поддержки оборонной промышленности Украины и приветствовали решение о продлении мандата тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.

https://1prime.ru/20241017/energosistema-852235141.html

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ес, саммит ес, украина, поддержка украины