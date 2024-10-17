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Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине
Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:42+0300
2024-10-17T17:42+0300
вооружения
ес
саммит ес
украина
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов. Это следует из обнародованных выводах по итогам обсуждения Украины на встрече в верхах. В материале сказано, что Евросовет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению поставок, "в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет". Лидеры стран ЕС также высказались за увеличение поддержки оборонной промышленности Украины и приветствовали решение о продлении мандата тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.
https://1prime.ru/20241017/energosistema-852235141.html
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ес, саммит ес, украина, поддержка украины
Вооружения, ЕС, саммит ЕС, УКРАИНА, поддержка Украины
17:42 17.10.2024
 
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине

Лидеры ЕС на саммите заявили о намерении нарастить военную помощь Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов. Это следует из обнародованных выводах по итогам обсуждения Украины на встрече в верхах.
В материале сказано, что Евросовет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению поставок, "в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет".
Лидеры стран ЕС также высказались за увеличение поддержки оборонной промышленности Украины и приветствовали решение о продлении мандата тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской
17:30
 
ВооруженияЕСсаммит ЕСУКРАИНАподдержка Украины
 
 
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