https://1prime.ru/20241017/es-852235421.html
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине
Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:42+0300
2024-10-17T17:42+0300
2024-10-17T17:42+0300
вооружения
ес
саммит ес
украина
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов. Это следует из обнародованных выводах по итогам обсуждения Украины на встрече в верхах. В материале сказано, что Евросовет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению поставок, "в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет". Лидеры стран ЕС также высказались за увеличение поддержки оборонной промышленности Украины и приветствовали решение о продлении мандата тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.
https://1prime.ru/20241017/energosistema-852235141.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, саммит ес, украина, поддержка украины
Вооружения, ЕС, саммит ЕС, УКРАИНА, поддержка Украины
Лидеры ЕС заявили о намерении нарастить военную помощь Украине
Лидеры ЕС на саммите заявили о намерении нарастить военную помощь Украине
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Лидеры стран-членов ЕС в ходе саммита подтвердили продолжение оказания военной помощи Киеву. Они призвали нарастить объемы поставок систем ПВО и боеприпасов. Это следует из обнародованных выводах по итогам обсуждения Украины на встрече в верхах.
В материале сказано, что Евросовет призывает к быстрому наращиванию военной поддержки и ускорению поставок, "в частности систем ПВО, боеприпасов и ракет".
Лидеры стран ЕС также высказались за увеличение поддержки оборонной промышленности Украины и приветствовали решение о продлении мандата тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.
В ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской