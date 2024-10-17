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ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241017/etsb-852231630.html
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,4% с 3,65% годовых, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:34+0300
2024-10-17T15:34+0300
экономика
европа
ецб
процентная ставка ецб
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,4% с 3,65% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,25%, 3,4% и 3,65% соответственно, начиная с 23 октября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам сентябрьского заседания ставки соответственно составляли 3,5%, 3,65% и 3,9%.
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европа, ецб, процентная ставка ецб
Экономика, ЕВРОПА, ЕЦБ, процентная ставка ЕЦБ
15:34 17.10.2024
 
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 3,4% с 3,65% годовых

© AFP / Daniel RolandЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© AFP / Daniel Roland
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,4% с 3,65% годовых, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,25%, 3,4% и 3,65% соответственно, начиная с 23 октября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам сентябрьского заседания ставки соответственно составляли 3,5%, 3,65% и 3,9%.
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ЭкономикаЕВРОПАЕЦБпроцентная ставка ЕЦБ
 
 
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