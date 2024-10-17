https://1prime.ru/20241017/etsb-852231630.html

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЕЦБ понизил базовую процентную ставку до 3,4 процента годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,4% с 3,65% годовых, следует из... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:34+0300

2024-10-17T15:34+0300

2024-10-17T15:34+0300

экономика

европа

ецб

процентная ставка ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/82741/07/827410723_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4323836ef5793ed5c0e55bae11617284.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до отметки в 3,4% с 3,65% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 3,25%, 3,4% и 3,65% соответственно, начиная с 23 октября 2024 года", - говорится в сообщении. По итогам сентябрьского заседания ставки соответственно составляли 3,5%, 3,65% и 3,9%.

https://1prime.ru/20241016/borrel-852209757.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ецб, процентная ставка ецб