https://1prime.ru/20241017/farmatsevtika-852230924.html
Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие
Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие - 17.10.2024, ПРАЙМ
Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие
Кабмин выделит почти 600 миллионов рублей на развитие фармацевтической промышленности, в том числе на создание инновационных лекарств, сообщил премьер-министр... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:14+0300
2024-10-17T15:14+0300
2024-10-17T15:14+0300
экономика
россия
правительство рф
финансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/95/840159575_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_942c30bd42ec7ef31c0113537418e67d.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит почти 600 миллионов рублей на развитие фармацевтической промышленности, в том числе на создание инновационных лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство направит почти 600 миллионов рублей для создания инновационных лекарств. Всего будет приобретено не менее 41 единицы различного современного оборудования, которое нужно для их разработки", - сказал Мишустин на заседании правительства. По его словам, прежде всего речь идет о препаратах, которые востребованы при лечении и профилактике тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. "Новое оснащение поможет сформировать инфраструктуру для запуска производства этих медикаментов, что важно для организации современной терапии для пациентов, ну и также снижения зависимости нашего здравоохранения от поставок из-за рубежа", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20240926/lekarstva-851793632.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/95/840159575_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3479343a1afdef07674754d25aa5e920.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, финансирование
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, финансирование
Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие
Мишустин: кабмин выделит почти 600 млн руб на развитие фармацевтической отрасли
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит почти 600 миллионов рублей на развитие фармацевтической промышленности, в том числе на создание инновационных лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство направит почти 600 миллионов рублей для создания инновационных лекарств. Всего будет приобретено не менее 41 единицы различного современного оборудования, которое нужно для их разработки", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, прежде всего речь идет о препаратах, которые востребованы при лечении и профилактике тяжелых заболеваний, в том числе онкологических.
"Новое оснащение поможет сформировать инфраструктуру для запуска производства этих медикаментов, что важно для организации современной терапии для пациентов, ну и также снижения зависимости нашего здравоохранения от поставок из-за рубежа", - добавил Мишустин.
Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности