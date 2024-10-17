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Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие

Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие - 17.10.2024, ПРАЙМ

Фармацевтическая отрасль в России получит 600 миллионов рублей на развитие

Кабмин выделит почти 600 миллионов рублей на развитие фармацевтической промышленности, в том числе на создание инновационных лекарств, сообщил премьер-министр... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:14+0300

2024-10-17T15:14+0300

2024-10-17T15:14+0300

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Кабмин выделит почти 600 миллионов рублей на развитие фармацевтической промышленности, в том числе на создание инновационных лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство направит почти 600 миллионов рублей для создания инновационных лекарств. Всего будет приобретено не менее 41 единицы различного современного оборудования, которое нужно для их разработки", - сказал Мишустин на заседании правительства. По его словам, прежде всего речь идет о препаратах, которые востребованы при лечении и профилактике тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. "Новое оснащение поможет сформировать инфраструктуру для запуска производства этих медикаментов, что важно для организации современной терапии для пациентов, ну и также снижения зависимости нашего здравоохранения от поставок из-за рубежа", - добавил Мишустин.

https://1prime.ru/20240926/lekarstva-851793632.html

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россия, правительство рф, финансирование