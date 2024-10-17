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ФАС отметила снижение числа нарушений при субсидировании сельхозсферы - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ФАС отметила снижение числа нарушений при субсидировании сельхозсферы
ФАС отметила снижение числа нарушений при субсидировании сельхозсферы - 17.10.2024, ПРАЙМ
ФАС отметила снижение числа нарушений при субсидировании сельхозсферы
Число нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям за 4 года снизилось почти в 5 раз - за 9 месяцев текущего... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:17+0300
2024-10-17T14:17+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Число нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям за 4 года снизилось почти в 5 раз - за 9 месяцев текущего года было выдано 5 соответствующих предупреждений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "Количество нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям снизилось с 2021 года. ... В 2021 году ведомство выдало 24 предупреждения, в 2022 году – 12 предупреждений, в 2023 году – 8 предупреждений, а за 9 месяцев 2024 года – 5 предупреждений", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2021 года служба провела анализ более 700 региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям и переработчикам, в том числе за счет средств федерального бюджета. Так, ФАС выявила наличие нарушений в ряде актов положений, которые могут ограничивать конкуренцию и создавать дискриминационные условия доступа к субсидиям отдельным участникам рынка. Как указывается, наиболее распространенным нарушением является включение в нормативные правовые акты избыточных условий, например, требования о наличии у сельхозпроизводителя регистрации на территории соответствующего субъекта. Антимонопольное ведомство выдало высшим органам исполнительной власти 49 предупреждений о прекращении таких действий, обязав их внести изменения в региональные нормативные правовые акты. Все предупреждения были исполнены, добавили в службе. ФАС продолжит анализ региональных нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям и переработчикам.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
14:17 17.10.2024
 
ФАС отметила снижение числа нарушений при субсидировании сельхозсферы

ФАС: антимонопольные нарушения при субсидировании сельхозсферы снизились в 5 раз

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Число нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям за 4 года снизилось почти в 5 раз - за 9 месяцев текущего года было выдано 5 соответствующих предупреждений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Количество нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям снизилось с 2021 года. ... В 2021 году ведомство выдало 24 предупреждения, в 2022 году – 12 предупреждений, в 2023 году – 8 предупреждений, а за 9 месяцев 2024 года – 5 предупреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2021 года служба провела анализ более 700 региональных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям и переработчикам, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Так, ФАС выявила наличие нарушений в ряде актов положений, которые могут ограничивать конкуренцию и создавать дискриминационные условия доступа к субсидиям отдельным участникам рынка. Как указывается, наиболее распространенным нарушением является включение в нормативные правовые акты избыточных условий, например, требования о наличии у сельхозпроизводителя регистрации на территории соответствующего субъекта.
Антимонопольное ведомство выдало высшим органам исполнительной власти 49 предупреждений о прекращении таких действий, обязав их внести изменения в региональные нормативные правовые акты. Все предупреждения были исполнены, добавили в службе.
ФАС продолжит анализ региональных нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям и переработчикам.
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФ
 
 
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