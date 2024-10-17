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В Евросоюзе отметили рост потребления газа в сентябре

В Евросоюзе отметили рост потребления газа в сентябре - 17.10.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе отметили рост потребления газа в сентябре

Страны ЕС в сентябре увеличили потребление газа на 3,3% в годовом выражении, до 19 миллиардов кубометров, после его снижения в течение семи месяцев подряд,... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T10:33+0300

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2024-10-17T10:33+0300

энергетика

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потребление газа в европе

фсэг

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Страны ЕС в сентябре увеличили потребление газа на 3,3% в годовом выражении, до 19 миллиардов кубометров, после его снижения в течение семи месяцев подряд, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В сентябре 2024 года потребление газа в ЕС увеличилось на 3,3% в годовом исчислении, до 19 миллиардов кубометров, после семи месяцев последовательного спада. Этот рост был в основном обусловлен промышленным и жилым секторами. В частности, потребление газа в промышленном секторе показало восстановление в основных промышленно развитых европейских странах, чему способствовали более низкие цены на газ", - говорится в докладе. Однако, отмечается в нем, несмотря на то, что общее производство электроэнергии в ЕС выросло на 4,1% в годовом исчислении, до 192 ТВт.ч, потребление газа в секторе производства электроэнергии снизилось на 13%. "По данным службы мониторинга климата ЕС Copernicus, прошлый месяц стал вторым самым теплым сентябрем за всю историю: температура на 0,73 °C превысила средний показатель за 1991-2020 годы, что увеличило спрос на электроэнергию для охлаждения. Значительное снижение потребления газа в секторе производства электроэнергии, а также спроса на уголь можно объяснить увеличением выработки энергии ветра, солнца, гидроэнергии и атомной энергии", - добавляется в докладе. С января по сентябрь же потребление газа в ЕС снизилось на 2,3% в годовом исчислении и достигло 215 миллиардов кубометров.

https://1prime.ru/20241017/stal-852222389.html

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ес, потребление газа в европе, фсэг