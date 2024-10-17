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Ищут лазейки: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Ищут лазейки: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа
Ищут лазейки: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа - 17.10.2024, ПРАЙМ
Ищут лазейки: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа
Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативную схему поставки газа в Европу через украинскую территорию, передает "РБК-Украина" со ссылкой на... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:38+0300
2024-10-17T11:38+0300
энергетика
украина
азербайджан
газ
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МОСКВА, 17 ОКТ - ПРАЙМ. Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативную схему поставки газа в Европу через украинскую территорию, передает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.Отмечается, что Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. Фактически, этой схемой Украина становится реэкспортером газа. Согласно предложению, потенциальный покупатель должен будет самостоятельно договариваться с Россией о безопасности поставок, что означает необходимость обеспечения защиты украинской газотранспортной системы в условиях боевых действий.Механизм транспортировки топлива может выглядеть следующим образом: топливо предполагаемый покупатель, например, Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину.На текущий момент, ни Азербайджан, ни Словакия не дали окончательного ответа на это предложение. Срок действия контракта на транзит газа между Москвой и Киевом истекает в конце 2024 года, но украинские власти не заинтересованы в его продлении.
https://1prime.ru/20241010/gaz-852107164.html
украина
азербайджан
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украина, азербайджан, газ
Энергетика, УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, Газ
11:38 17.10.2024
 
Ищут лазейки: Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа

"РБК-Украина": Киев предложил Азербайджану схему с заменой российского газа

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 17 ОКТ - ПРАЙМ. Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативную схему поставки газа в Европу через украинскую территорию, передает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
Отмечается, что Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. Фактически, этой схемой Украина становится реэкспортером газа. Согласно предложению, потенциальный покупатель должен будет самостоятельно договариваться с Россией о безопасности поставок, что означает необходимость обеспечения защиты украинской газотранспортной системы в условиях боевых действий.
Механизм транспортировки топлива может выглядеть следующим образом: топливо предполагаемый покупатель, например, Словакия, приобретает на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину.
На текущий момент, ни Азербайджан, ни Словакия не дали окончательного ответа на это предложение. Срок действия контракта на транзит газа между Москвой и Киевом истекает в конце 2024 года, но украинские власти не заинтересованы в его продлении.
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Сийярто назвал одно последствие остановки российского газа через Украину
10 октября, 15:38
 
ЭнергетикаУКРАИНААЗЕРБАЙДЖАНГаз
 
 
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