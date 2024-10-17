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"Газпром" сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ России - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ России
"Газпром" сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ России - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ России
Оперативный резерва в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу сезона отбора 2024-2025 годов станет рекордным, составив 73,034 миллиарда кубометров,... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T17:11+0300
2024-10-17T17:32+0300
энергетика
россия
газпром
газ
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оперативный резерва в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу сезона отбора 2024-2025 годов станет рекордным, составив 73,034 миллиарда кубометров, заявил "Газпром"."В настоящее время "Газпром" завершает формирование в российских ПХГ оперативного резерва газа. К началу сезона отбора 2024/2025 года он составит 73,034 миллиарда кубометров. Это станет новым рекордным показателем для российской газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.А потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ, как отмечается, будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году, – 858,8 миллиона кубометров. При этом с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,281 миллиарда кубометров, а производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.Компания уточняет, что в текущем году традиционные диагностика и ремонт объектов, а также заполнение ПХГ велись на фоне повышенного спроса на газ. В летний период "Газпром" регулярно обеспечивал потребителей рекордными объемами газа. В июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России для этих месяцев был обновлен 15 раз. В том числе 23 августа был установлен абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа – 701,8 миллиона кубометров."Газпром" в рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации провел весь запланированный комплекс планово-профилактических и ремонтных работ. На 1 октября на территории страны в полном объеме выполнены планово-предупредительные ремонты на 100 объектах добычи газа. Отремонтированы 290 километров линейной части газопроводов, 196 газоперекачивающих агрегатов и 64 газораспределительные станции. Выполнена внутритрубная диагностика более 28 тысяч километров газопроводов.Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям группы "Газпром" на заседании правления компании поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей, заключили в компании.
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россия, газпром, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, Газ
17:11 17.10.2024 (обновлено: 17:32 17.10.2024)
 
"Газпром" сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ России

"Газпром": резерв газа в ПХГ России составит рекордные 73,034 миллиарда кубов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Оперативный резерва в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу сезона отбора 2024-2025 годов станет рекордным, составив 73,034 миллиарда кубометров, заявил "Газпром".
"В настоящее время "Газпром" завершает формирование в российских ПХГ оперативного резерва газа. К началу сезона отбора 2024/2025 года он составит 73,034 миллиарда кубометров. Это станет новым рекордным показателем для российской газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
А потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ, как отмечается, будет сохранена на рекордном уровне, достигнутом в 2023 году, – 858,8 миллиона кубометров. При этом с учетом ПХГ "Газпрома" в Белоруссии и Армении оперативный резерв газа составит 74,281 миллиарда кубометров, а производительность – 898,8 миллиона кубометров в сутки.
Компания уточняет, что в текущем году традиционные диагностика и ремонт объектов, а также заполнение ПХГ велись на фоне повышенного спроса на газ. В летний период "Газпром" регулярно обеспечивал потребителей рекордными объемами газа. В июне, июле и августе максимум суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России для этих месяцев был обновлен 15 раз. В том числе 23 августа был установлен абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа – 701,8 миллиона кубометров.
"Газпром" в рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации провел весь запланированный комплекс планово-профилактических и ремонтных работ. На 1 октября на территории страны в полном объеме выполнены планово-предупредительные ремонты на 100 объектах добычи газа. Отремонтированы 290 километров линейной части газопроводов, 196 газоперекачивающих агрегатов и 64 газораспределительные станции. Выполнена внутритрубная диагностика более 28 тысяч километров газопроводов.
Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям группы "Газпром" на заседании правления компании поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей, заключили в компании.
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ЭнергетикаРОССИЯГазпромГаз
 
 
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