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Госдума продлила нулевой тариф страховых взносов для морских компаний - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Госдума продлила нулевой тариф страховых взносов для морских компаний
Госдума продлила нулевой тариф страховых взносов для морских компаний - 17.10.2024, ПРАЙМ
Госдума продлила нулевой тариф страховых взносов для морских компаний
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 10 лет - до 2038 года - нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:31+0300
2024-10-17T12:31+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 10 лет - до 2038 года - нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Речь идет о плательщиках, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ. Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Новый закон вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Согласно пояснительной записке, это позволит создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
12:31 17.10.2024
 
Госдума продлила нулевой тариф страховых взносов для морских компаний

ГД продлила до 2038 года нулевой тариф страховых взносов для морских компаний

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на 10 лет - до 2038 года - нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС).
Речь идет о плательщиках, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и СПГ в морских портах РФ.
Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Новый закон вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Согласно пояснительной записке, это позволит создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
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