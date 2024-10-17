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80% убытков по ОСАГО будет регулировать ИИ, заявили в "Альфастраховании"
80% убытков по ОСАГО будет регулировать ИИ, заявили в "Альфастраховании" - 17.10.2024, ПРАЙМ
80% убытков по ОСАГО будет регулировать ИИ, заявили в "Альфастраховании"
"Альфастрахование" прогнозирует, что в 2025 году доля урегулирования убытков по ОСАГО с помощью искусственного интеллекта в компании вырастет до 80% с нынешних... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T08:25+0300
2024-10-17T08:25+0300
2024-10-17T08:25+0300
альфастрахование
ии
убытки
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Альфастрахование" прогнозирует, что в 2025 году доля урегулирования убытков по ОСАГО с помощью искусственного интеллекта в компании вырастет до 80% с нынешних 60%, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Владимир Скворцов в кулуарах форума Finopolis 2024. "Почти 60% страховых случаев по ОСАГО "Альфастрахование" урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решение по которым принимает искусственный интеллект, достигло уже почти 70%", - отметил он. "Уже в 2025 году мы ожидаем, что 80% простых убытков с денежной выплатой будут урегулироваться без участия человека. Это не означает, что мы хотим полностью отказаться от возможности прямого общения клиентов с нашими сотрудниками. Напротив, запрос на это сохраняется, и мы будем его всегда принимать во внимание", - сказал Скворцов. Он пояснил, что сервис анализирует убытки по определенным критериям, в том числе – на наличие признаков страхового мошенничества. Если возникают сомнения, к процессу подключается человек. При положительной же оценке заявления ИИ автоматически передает убыток на оплату. "Подключение искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на наших сотрудников и улучшить клиентский сервис за счет сокращения времени на рассмотрение заявления", - отметил он. По словам Скворцова, срок урегулирования убытков в компании с помощью ИИ при отсутствии уточнений – один день с момента полной комплектации убытка.
https://1prime.ru/20241017/vtb-852219149.html
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альфастрахование, ии, убытки, осаго
АльфаСтрахование, ИИ, убытки, ОСАГО
80% убытков по ОСАГО будет регулировать ИИ, заявили в "Альфастраховании"
"Альфастрахование": 80% убытков по ОСАГО в 2025 году будет регулироваться ИИ
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. "Альфастрахование" прогнозирует, что в 2025 году доля урегулирования убытков по ОСАГО с помощью искусственного интеллекта в компании вырастет до 80% с нынешних 60%, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Владимир Скворцов в кулуарах форума Finopolis 2024.
"Почти 60% страховых случаев по ОСАГО "Альфастрахование" урегулирует без участия человека. В Московском регионе доля убытков, решение по которым принимает искусственный интеллект, достигло уже почти 70%", - отметил он.
"Уже в 2025 году мы ожидаем, что 80% простых убытков с денежной выплатой будут урегулироваться без участия человека. Это не означает, что мы хотим полностью отказаться от возможности прямого общения клиентов с нашими сотрудниками. Напротив, запрос на это сохраняется, и мы будем его всегда принимать во внимание", - сказал Скворцов.
Он пояснил, что сервис анализирует убытки по определенным критериям, в том числе – на наличие признаков страхового мошенничества. Если возникают сомнения, к процессу подключается человек. При положительной же оценке заявления ИИ автоматически передает убыток на оплату.
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"Подключение искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на наших сотрудников и улучшить клиентский сервис за счет сокращения времени на рассмотрение заявления", - отметил он. По словам Скворцова, срок урегулирования убытков в компании с помощью ИИ при отсутствии уточнений – один день с момента полной комплектации убытка.