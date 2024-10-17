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Инфляция беспокоит инвесторов

Инфляция беспокоит инвесторов - 17.10.2024, ПРАЙМ

Инфляция беспокоит инвесторов

Рыночные настроения немного ухудшились на фоне опасений перед повышением ключевой ставки и новостей по инфляции. Индекс МосБиржи снизился на 0,80% до 2783,46 п. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:50+0300

2024-10-17T08:50+0300

2024-10-17T08:50+0300

экономика

мнения аналитиков

инфляция

инвесторы

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного ухудшились на фоне опасений перед повышением ключевой ставки и новостей по инфляции. Индекс МосБиржи снизился на 0,80% до 2783,46 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику суверенного долга, показал рост на символические 0,04%, хотя и отступил от дневных максимумов.Инфляционные ожидания населения России на год вперед в октябре повысились до 13,4% с 12,5% в сентябре. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре.Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что ожидает увидеть ключевую ставку на уровне 21% в этом году, хотя рынок пока закладывает только 20%.Такой новостной фон не способствует устойчивости фондовых индексов, и в ближайшие дни можно ожидать смешанной динамики на рынке акций без явных драйверов к росту, вплоть до заседания Банка России.Минфин разместил ОФЗ-ПД 26242 в объеме 24,06 млрд руб. при спросе 34,73 млрд руб., средневзвешенная доходность составила рекордно высокие 18,42%.Курс рубля обновил минимумы с начала недели, но затем перешел к укреплению. Тем не менее очевидных предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается, скорее против рубля выступают и слабая динамика на нефтяном рынке, и структурный дефицит валюты, и бюджетный фактор. Таким образом, на рынке сохраняется баланс рисков в пользу ослабления рубля и в ближайшие дни рубль может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб. за доллар США и 13,60 руб. за китайский юань.Котировки золота вернулись к росту после непродолжительной консолидации и могут обновить исторические максимумы уже на этой неделе. Центральные банки по-прежнему заинтересованы в покупке золота. Кроме того, поддержку золоту оказывают сохраняющиеся геополитические риски.Новости, ожидания и торговые идеи. Чистая выручка X5 Group в III квартале 2024 года увеличилась на 22,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне роста на 13,8% сопоставимых продаж и увеличения торговой площади. Группа открыла 581 новый магазин (с учетом закрытых магазинов), включая 359 магазинов у дома, пять супермаркетов, 217 жёстких дискаунтеров.В четверг операционные результаты за III квартал 2024 года опубликует ЗАЙМЕР. От цены IPO, котировки акций компании скорректировались уже на 31,5%. С одной стороны, это результат и общего настроения инвесторов на рынке акций. С другой, это следствие эффект от ужесточения регуляции на рынке МФО. С июля прошлого года максимальная ежедневная ставка была снижена с 1% до 0,8%. Кроме того, были повышены лимиты по клиентам с высокой долговой нагрузкой.Ожидаем, что кредитный портфель покажет слабую динамику на квартальной основе, т. к. такая тенденция наметилась уже в первой половине года. Главным драйвером для акций компании могут послужить дивидендные выплаты. За первые два квартала ЗАЙМЕР выплачивал 100% от чистой прибыли. Если такой коэффициент выплат сохранится до конца года, то общий дивиденд за год составит порядка 50 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 31% по текущим котировкам.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, инфляция, инвесторы