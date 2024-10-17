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Intel China ответила на обвинения в уязвимости своей продукции
Intel China ответила на обвинения в уязвимости своей продукции - 17.10.2024, ПРАЙМ
Intel China ответила на обвинения в уязвимости своей продукции
Подразделение американской компании Intel в Китае заявило о приверженности обеспечения безопасности на фоне призыва проверить продукцию компании на предмет... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:08+0300
2024-10-17T11:08+0300
2024-10-17T11:09+0300
intel
уязвимость
безопасность
китай
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ПЕКИН, 17 окт - ПРАЙМ. Подразделение американской компании Intel в Китае заявило о приверженности обеспечения безопасности на фоне призыва проверить продукцию компании на предмет кибербезопасности. В среду Китайская ассоциация безопасности киберпространства опубликовала заявление, в котором указала на частое возникновение уязвимостей у продукции компании Intel и заявила о необходимости проведения проверки в отношении ее продукции. Intel China в четверг опубликовала в своем аккаунте в соцсети WeChat заявление, в котором отметила, что, являясь транснациональной компанией, работающей в Китае уже почти 40 лет, Intel строго соблюдает действующие законы и правила КНР. "Intel всегда ставит безопасность и качество продукции на первое место и активно сотрудничает с клиентами и представителями отрасли для обеспечения безопасности и качества продукции", - заявили в компании. Там же добавили, что компания будет поддерживать связь с соответствующими органами, чтобы устранить сомнения и продемонстрировать твердую приверженность компании безопасности и качеству продукции. В Китайской ассоциации безопасности киберпространства отметили, что почти четверть глобального годового дохода Intel, составляющего более 50 миллиардов долларов, приходится на китайский рынок.
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intel, уязвимость, безопасность, китай
Intel, уязвимость, безопасность, КИТАЙ
Intel China ответила на обвинения в уязвимости своей продукции
Intel China заявила о приверженности безопасности на фоне обвинений ее в уязвимости
ПЕКИН, 17 окт - ПРАЙМ. Подразделение американской компании Intel в Китае заявило о приверженности обеспечения безопасности на фоне призыва проверить продукцию компании на предмет кибербезопасности.
В среду Китайская ассоциация безопасности киберпространства опубликовала заявление, в котором указала на частое возникновение уязвимостей у продукции компании Intel и заявила о необходимости проведения проверки в отношении ее продукции. Intel China в четверг опубликовала в своем аккаунте в соцсети WeChat заявление, в котором отметила, что, являясь транснациональной компанией, работающей в Китае уже почти 40 лет, Intel строго соблюдает действующие законы и правила КНР.
"Intel всегда ставит безопасность и качество продукции на первое место и активно сотрудничает с клиентами и представителями отрасли для обеспечения безопасности и качества продукции", - заявили в компании.
Там же добавили, что компания будет поддерживать связь с соответствующими органами, чтобы устранить сомнения и продемонстрировать твердую приверженность компании безопасности и качеству продукции.
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В Китайской ассоциации безопасности киберпространства отметили, что почти четверть глобального годового дохода Intel, составляющего более 50 миллиардов долларов, приходится на китайский рынок.