https://1prime.ru/20241017/ipoteka-852223910.html

ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки

ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки

Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:15+0300

2024-10-17T11:15+0300

2024-10-17T11:20+0300

банк россии

льготная ипотека

семейная ипотека

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнились ее параметры, достаточно быстро восстановилась ", - сказала она.

https://1prime.ru/20241017/kod-852224007.html

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льготная ипотека, семейная ипотека, эльвира набиуллина