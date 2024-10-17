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ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки
Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:15+0300
2024-10-17T11:15+0300
2024-10-17T11:20+0300
банк россии
льготная ипотека
семейная ипотека
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнились ее параметры, достаточно быстро восстановилась ", - сказала она.
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льготная ипотека, семейная ипотека, эльвира набиуллина
Банк России, льготная ипотека, семейная ипотека, Эльвира Набиуллина
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки
Набиуллина: ЦБ видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнились ее параметры, достаточно быстро восстановилась ", - сказала она.
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода