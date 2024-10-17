Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241017/ipoteka-852223910.html
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки
Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:15+0300
2024-10-17T11:20+0300
банк россии
льготная ипотека
семейная ипотека
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнились ее параметры, достаточно быстро восстановилась ", - сказала она.
https://1prime.ru/20241017/kod-852224007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
льготная ипотека, семейная ипотека, эльвира набиуллина
Банк России, льготная ипотека, семейная ипотека, Эльвира Набиуллина
11:15 17.10.2024 (обновлено: 11:20 17.10.2024)
 
ЦБ отметил охлаждение на рынке после завершения массовой льготной ипотеки

Набиуллина: ЦБ видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной, но темпы выдачи семейной ипотеки восстановились, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы видим охлаждение на рынке ипотеки после отмены массовой льготной ипотеки, но видим, что семейная ипотека после некоторого провала в середине лета, когда уточнились ее параметры, достаточно быстро восстановилась ", - сказала она.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода
11:17
 
Банк Россиильготная ипотекасемейная ипотекаЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала