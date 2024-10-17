https://1prime.ru/20241017/izrail-852218098.html
"Невежество и неуважение". Нетаньяху раскритиковал Макрона за его заявления
"Невежество и неуважение". Нетаньяху раскритиковал Макрона за его заявления - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Невежество и неуважение". Нетаньяху раскритиковал Макрона за его заявления
Заявления французского президента о том, что Израиль был создан указом ООН, являются признаком неуважения и исторического невежества, считает премьер Израиля... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T06:55+0300
2024-10-17T06:55+0300
2024-10-17T06:55+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Заявления французского президента о том, что Израиль был создан указом ООН, являются признаком неуважения и исторического невежества, считает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью французской газете Figaro.Ранее другое французское издание сообщило, что Макрон в ходе закрытого совета министров напомнил Нетаньяху о том, что его государство было создано указом ООН."Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет", - объяснил израильский политик. Он также напомнил, что евреи пережили тяжелое время Холокоста и французского режима Виши, а также продолжают противостоять натиску арабских государств.Израильский премьер также назвал "постыдными" попытки Парижа ввести эмбарго на поставки вооружения в отношении оружия для войны в Газе и Ливане.
https://1prime.ru/20241007/izrail-852027096.html
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израиль, франция, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху
Политика, ИЗРАИЛЬ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху
"Невежество и неуважение". Нетаньяху раскритиковал Макрона за его заявления
Нетаньяху назвал невежеством слова Макрона о создании Израиля указом ООН
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
Заявления французского президента о том, что Израиль был создан указом ООН, являются признаком неуважения и исторического невежества, считает премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом он заявил в интервью французской газете Figaro
.
Ранее другое французское издание сообщило, что Макрон в ходе закрытого совета министров напомнил Нетаньяху о том, что его государство было создано указом ООН.
"Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет", - объяснил израильский политик. Он также напомнил, что евреи пережили тяжелое время Холокоста и французского режима Виши, а также продолжают противостоять натиску арабских государств.
Израильский премьер также назвал "постыдными" попытки Парижа ввести эмбарго на поставки вооружения в отношении оружия для войны в Газе и Ливане.
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