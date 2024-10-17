Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241017/kod-852224007.html
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода - 17.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода
Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T11:17+0300
2024-10-17T11:28+0300
банк россии
qr-код
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461704_0:0:2030:1142_1920x0_80_0_0_377fbecfb05eac29a5656af162707fdf.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам."Безусловно мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона. В ближайшее время отправим его в том числе на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR - это абсолютно правильное решение", - сказала она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461704_34:0:1838:1353_1920x0_80_0_0_9ac486bd41700c862490064213861ed4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
qr-код, эльвира набиуллина
Банк России, QR-код, Эльвира Набиуллина
11:17 17.10.2024 (обновлено: 11:28 17.10.2024)
 
Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода

Набиуллина: один платежный QR-код - это правильное решение

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам.
"Безусловно мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона. В ближайшее время отправим его в том числе на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR - это абсолютно правильное решение", - сказала она.
 
Банк РоссииQR-кодЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала