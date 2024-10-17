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Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода

Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода - 17.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала правильным решением введение единого QR-кода

Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T11:17+0300

2024-10-17T11:17+0300

2024-10-17T11:28+0300

банк россии

qr-код

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Дискуссия Центробанка и банковского сообщества о едином платежном QR-коде продолжается, но один код - это правильное решение, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам."Безусловно мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению и готовим проект закона. В ближайшее время отправим его в том числе на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR - это абсолютно правильное решение", - сказала она.

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qr-код, эльвира набиуллина