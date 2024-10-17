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В ЕС рассказали о риске ядерного конфликта с Россией - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В ЕС рассказали о риске ядерного конфликта с Россией
В ЕС рассказали о риске ядерного конфликта с Россией - 17.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС рассказали о риске ядерного конфликта с Россией
Русофобные настроения, распространяемые в европейских странах, бессмысленны, а лидеры стран ЕС должны понимать, что столкновение с Россией грозит перерасти в... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T07:54+0300
2024-10-17T07:54+0300
политика
нато
запад
россия
третья мировая война
ядерное оружие
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Русофобные настроения, распространяемые в европейских странах, бессмысленны, а лидеры стран ЕС должны понимать, что столкновение с Россией грозит перерасти в ядерный конфликт, подчеркнул депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости. "Да, в Словакии есть русофобия, но не в такой степени, как в Брюсселе или Страсбурге. В этом нет рациональности, нет здравого смысла ... Вы можете не любить Россию, но это всё ещё ядерная держава", - объяснил политик, добавив, что подобная одержимость Запада поражением Москвы сопоставима с эрой фашизма. Евродепутат также отметил, что многие страны могут не любить Россию по своим причинам, однако стремление противостоять ей неизбежно приведет к эскалации конфликта и его трансформации в мировую войну с применением ядерного оружия.По мнению Благо, изменения в российской ядерной доктрине стали бы естественным ответом на экспансию Запада и Североатлантического альянса. Он также призвал лидеров европейских государств "обратиться к здравому смыслу".
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нато, запад, россия, третья мировая война, ядерное оружие
Политика, НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ, третья мировая война, ядерное оружие
07:54 17.10.2024
 
В ЕС рассказали о риске ядерного конфликта с Россией

Блага: пытаться нанести поражение РФ - значит рисковать ядерным конфликтом

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Русофобные настроения, распространяемые в европейских странах, бессмысленны, а лидеры стран ЕС должны понимать, что столкновение с Россией грозит перерасти в ядерный конфликт, подчеркнул депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости.
"Да, в Словакии есть русофобия, но не в такой степени, как в Брюсселе или Страсбурге. В этом нет рациональности, нет здравого смысла ... Вы можете не любить Россию, но это всё ещё ядерная держава", - объяснил политик, добавив, что подобная одержимость Запада поражением Москвы сопоставима с эрой фашизма.
Евродепутат также отметил, что многие страны могут не любить Россию по своим причинам, однако стремление противостоять ей неизбежно приведет к эскалации конфликта и его трансформации в мировую войну с применением ядерного оружия.
По мнению Благо, изменения в российской ядерной доктрине стали бы естественным ответом на экспансию Запада и Североатлантического альянса. Он также призвал лидеров европейских государств "обратиться к здравому смыслу".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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ПолитикаНАТОЗАПАДРОССИЯтретья мировая войнаядерное оружие
 
 
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