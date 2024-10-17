https://1prime.ru/20241017/kontingent-852229201.html
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский - 17.10.2024, ПРАЙМ
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что украинские военные смогут заменить военный контингент США в Европе. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:21+0300
2024-10-17T14:21+0300
2024-10-17T14:21+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что украинские военные смогут заменить военный контингент США в Европе."Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся", - объяснил Зеленский в ходе своего выступления на сессии Европейского совета в Брюсселе. Таким образом, считает киевский глава, Вашингтон сможет сконцентрироваться на своем присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852228439.html
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владимир зеленский, всу, сша, европа
Политика, Владимир Зеленский, ВСУ, США, ЕВРОПА
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский
Зеленский предложил заменить контингент США в Европе силами ВСУ после завершения конфликта
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что украинские военные смогут заменить военный контингент США в Европе.
"Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся", - объяснил Зеленский в ходе своего выступления на сессии Европейского совета в Брюсселе. Таким образом, считает киевский глава, Вашингтон сможет сконцентрироваться на своем присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
Зеленский не смог ответить, что должен делать Киев в рамках "плана победы"