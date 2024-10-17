Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241017/kontingent-852229201.html
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский - 17.10.2024, ПРАЙМ
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что украинские военные смогут заменить военный контингент США в Европе. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:21+0300
2024-10-17T14:21+0300
политика
владимир зеленский
всу
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что украинские военные смогут заменить военный контингент США в Европе."Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся", - объяснил Зеленский в ходе своего выступления на сессии Европейского совета в Брюсселе. Таким образом, считает киевский глава, Вашингтон сможет сконцентрироваться на своем присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
https://1prime.ru/20241017/zelenskiy-852228439.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, всу, сша, европа
Политика, Владимир Зеленский, ВСУ, США, ЕВРОПА
14:21 17.10.2024
 
Военный контингент США в Европе можно заменить силами ВСУ, заявил Зеленский

Зеленский предложил заменить контингент США в Европе силами ВСУ после завершения конфликта

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что украинские военные смогут заменить военный контингент США в Европе.
"Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся", - объяснил Зеленский в ходе своего выступления на сессии Европейского совета в Брюсселе. Таким образом, считает киевский глава, Вашингтон сможет сконцентрироваться на своем присутствии в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Зеленский не смог ответить, что должен делать Киев в рамках "плана победы"
14:00
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВСУСШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала