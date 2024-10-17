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В Белом доме рассказали о выдаче Украине кредита с замороженных активов РФ
В Белом доме рассказали о выдаче Украине кредита с замороженных активов РФ - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали о выдаче Украине кредита с замороженных активов РФ
Выделение кредита Киеву государствами "Большой семерки", который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, подразумевает анализ... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:23+0300
2024-10-17T12:23+0300
2024-10-17T12:23+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Выделение кредита Киеву государствами "Большой семерки", который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, подразумевает анализ большого количества деталей, рассказал высокопоставленный представитель администрации США. "Мы продолжаем обсуждение со всеми нашими партнерами по G7 того, как "приземлить" этот кредит на 50 миллиардов", - объяснил он в беседе с журналистами в ходе спецбрифинга. Собеседник подчеркнул, что обсуждаются вопросы координации помощи, а также обеспечение гарантий.Он также добавил, что окончательное решение вопроса по выдаче кредита зависит от "политической воли" глав государств-членов организации.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".
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g7, замороженные российские активы, украина, финансовая помощь для украины
Политика, G7, замороженные российские активы, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
В Белом доме рассказали о выдаче Украине кредита с замороженных активов РФ
Белый дом: кредит под доходы от активов РФ связан с множеством технических деталей
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Выделение кредита Киеву государствами "Большой семерки", который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, подразумевает анализ большого количества деталей, рассказал высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы продолжаем обсуждение со всеми нашими партнерами по G7 того, как "приземлить" этот кредит на 50 миллиардов", - объяснил он в беседе с журналистами в ходе спецбрифинга. Собеседник подчеркнул, что обсуждаются вопросы координации помощи, а также обеспечение гарантий.
Он также добавил, что окончательное решение вопроса по выдаче кредита зависит от "политической воли" глав государств-членов организации.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Киеве назвали объем помощи, полученный от Канады
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".