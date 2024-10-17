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Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку

Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку - 17.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку

Правительство РФ выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T15:19+0300

2024-10-17T15:19+0300

2024-10-17T15:19+0300

экономика

михаил мишустин

сельская ипотека

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина он подчеркнул, что развитие сельских территорий и повышение качества жизни граждан, в частности создание современного жилья, является приоритетом работы правительства. Для решения этой задачи кабмин запустил ряд инструментов, в частности, льготную ипотеку и льготные кредиты на благоустройство дома."Будем и дальше обеспечивать доступ к льготному кредитованию для сельских жителей даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России. Выделим дополнительно порядка 6,5 миллиарда рублей на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышение процентных ставок", - отметил Мишустин.Он также сообщил, что правительство РФ направит около 17,5 миллиарда рублей на поддержку льготного кредитования аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства."Правительство также поможет нашим аграриям, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Мы направим еще около 17,5 миллиарда рублей на поддержку льготного кредитования. Эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тысяч заемщиков", - сказал Мишустин.В кабмине РФ рассчитывают, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности.

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михаил мишустин, сельская ипотека