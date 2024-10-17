https://1prime.ru/20241017/kredit-852230326.html
Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку
Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку - 17.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку
Правительство РФ выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T15:19+0300
2024-10-17T15:19+0300
2024-10-17T15:19+0300
экономика
михаил мишустин
сельская ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_b29609ae4c10ec3a8b355488df93dd21.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина он подчеркнул, что развитие сельских территорий и повышение качества жизни граждан, в частности создание современного жилья, является приоритетом работы правительства. Для решения этой задачи кабмин запустил ряд инструментов, в частности, льготную ипотеку и льготные кредиты на благоустройство дома."Будем и дальше обеспечивать доступ к льготному кредитованию для сельских жителей даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России. Выделим дополнительно порядка 6,5 миллиарда рублей на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышение процентных ставок", - отметил Мишустин.Он также сообщил, что правительство РФ направит около 17,5 миллиарда рублей на поддержку льготного кредитования аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства."Правительство также поможет нашим аграриям, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Мы направим еще около 17,5 миллиарда рублей на поддержку льготного кредитования. Эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тысяч заемщиков", - сказал Мишустин.В кабмине РФ рассчитывают, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности.
https://1prime.ru/20241017/regiony-852231051.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71746ee54a5cc8daab5de29e1aab0ba3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, сельская ипотека
Экономика, Михаил Мишустин, Сельская ипотека
Кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на сельскую ипотеку
Мишустин: кабмин выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жетелей сел
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 6,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для жителей российских сел, в том числе на сельскую ипотеку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина он подчеркнул, что развитие сельских территорий и повышение качества жизни граждан, в частности создание современного жилья, является приоритетом работы правительства. Для решения этой задачи кабмин запустил ряд инструментов, в частности, льготную ипотеку и льготные кредиты на благоустройство дома.
"Будем и дальше обеспечивать доступ к льготному кредитованию для сельских жителей даже с учетом повышения ключевой ставки Банка России. Выделим дополнительно порядка 6,5 миллиарда рублей на эти цели, чтобы люди могли погашать ранее взятые займы без риска столкнуться с повышение процентных ставок", - отметил Мишустин.
Он также сообщил, что правительство РФ направит около 17,5 миллиарда рублей на поддержку льготного кредитования аграриев, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.
"Правительство также поможет нашим аграриям, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Мы направим еще около 17,5 миллиарда рублей на поддержку льготного кредитования. Эта мера позволит просубсидировать не менее 24 тысяч заемщиков", - сказал Мишустин.
В кабмине РФ рассчитывают, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора, чтобы он в будущем успешно выполнял задачи продовольственной безопасности.
Правительство РФ выделит дополнительные средств шести регионам