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Юань открыл торги четверга ростом - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Юань открыл торги четверга ростом
Юань открыл торги четверга ростом - 17.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги четверга ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 3 копейки, до 13,56 рубля.
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юань, курсы валют
юань, Курсы валют
10:09 17.10.2024 (обновлено: 10:11 17.10.2024)
 
Юань открыл торги четверга ростом

Курс юаня в начале торгов четверга на Московской бирже растет до 13,56 руб

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 3 копейки, до 13,56 рубля.
 
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