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Юань открыл торги четверга ростом

Юань открыл торги четверга ростом - 17.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги четверга ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 3 копейки, до 13,56 рубля.

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юань, курсы валют