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Юань открыл торги четверга ростом
Юань открыл торги четверга ростом - 17.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги четверга ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:09+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 3 копейки, до 13,56 рубля.
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юань, курсы валют
Юань открыл торги четверга ростом
Курс юаня в начале торгов четверга на Московской бирже растет до 13,56 руб
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,56 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск растет на 3 копейки, до 13,56 рубля.