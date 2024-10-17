https://1prime.ru/20241017/kurs-852235930.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 октября - 17.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 4,3 копейки - до 13,5487 рубля, курс доллара - на 10,78 копейки, до 97,149 рубля,... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T18:06+0300
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 4,3 копейки - до 13,5487 рубля, курс доллара - на 10,78 копейки, до 97,149 рубля, курс евро - на 32,84 копейки, до 105,756 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
Экономика, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 октября
ЦБ: курс юаня на пятницу — 13,55 руб, доллара — 97,15 руб, евро— 105,76 руб
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 4,3 копейки - до 13,5487 рубля, курс доллара - на 10,78 копейки, до 97,149 рубля, курс евро - на 32,84 копейки, до 105,756 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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