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В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог
В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог - 17.10.2024, ПРАЙМ
В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог
Туристический налог ввели депутаты в поселке Любытино Новгородской области с 2025 года в размере 1% от стоимости проживания, для льготников будет сделано... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:48+0300
2024-10-17T20:49+0300
экономика
россия
новгородская область
туристический налог
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - ПРАЙМ. Туристический налог ввели депутаты в поселке Любытино Новгородской области с 2025 года в размере 1% от стоимости проживания, для льготников будет сделано исключение, сообщил глава Любытинского района Андрей Устинов. Он уточнил, что в четверг местными депутатами было принято решение об установлении туристического налога на территории Любытинского сельского поселения в размере 1% на 2025 год с последующим ежегодным повышением на 1% до 2029 года. "Налог будет взиматься с оказания услуг по временному проживанию в средствах размещения (гостиницах, базах отдыха, кемпингах) и граждан (за исключением относящихся к льготным категориям, а также членов многодетных семей и жителей Новгородской области). Введение данного налога, несомненно, будет способствовать пополнению местного бюджета", - рассказал Устинов на своей странице в соцсетях. Любытинский район известен природными, культурными и историческими достопримечательностями. Здесь находится усадьба Суворова, музей под открытым небом "Славянская деревня", горнолыжная база отдыха. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
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россия, новгородская область, туристический налог
Экономика, РОССИЯ, Новгородская область, туристический налог
20:48 17.10.2024 (обновлено: 20:49 17.10.2024)
 
В поселке Любытино Новгородской области введут туристический налог

В поселке Любытино Новгородской области с 2025 года введут туристический налог

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 окт - ПРАЙМ. Туристический налог ввели депутаты в поселке Любытино Новгородской области с 2025 года в размере 1% от стоимости проживания, для льготников будет сделано исключение, сообщил глава Любытинского района Андрей Устинов.
Он уточнил, что в четверг местными депутатами было принято решение об установлении туристического налога на территории Любытинского сельского поселения в размере 1% на 2025 год с последующим ежегодным повышением на 1% до 2029 года.
"Налог будет взиматься с оказания услуг по временному проживанию в средствах размещения (гостиницах, базах отдыха, кемпингах) и граждан (за исключением относящихся к льготным категориям, а также членов многодетных семей и жителей Новгородской области). Введение данного налога, несомненно, будет способствовать пополнению местного бюджета", - рассказал Устинов на своей странице в соцсетях.
Любытинский район известен природными, культурными и историческими достопримечательностями. Здесь находится усадьба Суворова, музей под открытым небом "Славянская деревня", горнолыжная база отдыха.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам. Ранее туристический налог в таком же размере ввели депутаты Великого Новгорода. Теперь на территории региона два муниципалитета, которые начнут взимать туристический налог с 1 января 2025 года.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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