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Мексика не планирует сближение с БРИКС - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мексика не планирует сближение с БРИКС
Мексика не планирует сближение с БРИКС - 17.10.2024, ПРАЙМ
Мексика не планирует сближение с БРИКС
Новый кабмин Мексики не намерен менять политику в отношении сближения с БРИКС. Приоритетным направление остается североамериканский торговый союз. Об этом... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:40+0300
2024-10-17T19:40+0300
экономика
брикс
мексика
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МЕХИКО, 17 окт - ПРАЙМ. Новый кабмин Мексики не намерен менять политику в отношении сближения с БРИКС. Приоритетным направление остается североамериканский торговый союз. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум. По ее словам, "в настоящий момент мы ставим на усиление договора Т-МЕС (Мексика-США-Канада — ред.)". Таким образом президент ответила на вопрос о возможном сближении ее правительства с БРИКС. Пресс-конференцию транслировал в соцсетях кабмин Мексики. Экс-президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе прошлого года заявил, что Мексика не планирует вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин. В 2024 году после распространения в СМИ информации о планах Мексики присоединиться к блоку МИД сообщил, что правительство не подавало заявку на вступление, но "с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую страна ведет с его членами". Шейнбаум также заявила, что ее администрация будет оставаться открытой к двусторонним отношениям со всеми странами, вне зависимости от наличия торговых соглашений.
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брикс, мексика
Экономика, БРИКС, МЕКСИКА
19:40 17.10.2024
 
Мексика не планирует сближение с БРИКС

Президент Мексики Шейнбаум: страна не планирует сближение с БРИКС

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 17 окт - ПРАЙМ. Новый кабмин Мексики не намерен менять политику в отношении сближения с БРИКС. Приоритетным направление остается североамериканский торговый союз. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
По ее словам, "в настоящий момент мы ставим на усиление договора Т-МЕС (Мексика-США-Канада — ред.)". Таким образом президент ответила на вопрос о возможном сближении ее правительства с БРИКС. Пресс-конференцию транслировал в соцсетях кабмин Мексики.
Экс-президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе прошлого года заявил, что Мексика не планирует вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин.
В 2024 году после распространения в СМИ информации о планах Мексики присоединиться к блоку МИД сообщил, что правительство не подавало заявку на вступление, но "с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую страна ведет с его членами".
Шейнбаум также заявила, что ее администрация будет оставаться открытой к двусторонним отношениям со всеми странами, вне зависимости от наличия торговых соглашений.
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