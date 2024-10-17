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Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO - 17.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO
Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO - 17.10.2024, ПРАЙМ
Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO
Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по налоговому стимулированию выхода компаний на IPO, направит их в регионы РФ, сообщил журналистам... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:44+0300
2024-10-17T16:44+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по налоговому стимулированию выхода компаний на IPO, направит их в регионы РФ, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Да, были направлены. Сейчас направим в субъекты Российской Федерации, это налог на прибыль их доходов, чтобы они высказались на этот счет, послушаем их позицию", - ответил Сазанов на вопрос, поступили ли в министерство предложения ЦБ, в частности по льготам по налогу на прибыль компаний, выходящих на IPO. "Мы прорабатываем это предложение с Центробанком, они к нам поступили", - уточнил он. ЦБ РФ в опубликованном в сентябре проекте основных направлений развития финансового рынка на 2025 год и период 2026 и 2027 годов предложил изменить программы поддержки приоритетных инвестпроектов и направлений таким образом, чтобы как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала. Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам, отмечали в ЦБ.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
16:44 17.10.2024
 
Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO

Минфин прорабатывает налоговое стимулирование выхода компаний на IPO

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по налоговому стимулированию выхода компаний на IPO, направит их в регионы РФ, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Да, были направлены. Сейчас направим в субъекты Российской Федерации, это налог на прибыль их доходов, чтобы они высказались на этот счет, послушаем их позицию", - ответил Сазанов на вопрос, поступили ли в министерство предложения ЦБ, в частности по льготам по налогу на прибыль компаний, выходящих на IPO.
"Мы прорабатываем это предложение с Центробанком, они к нам поступили", - уточнил он.
ЦБ РФ в опубликованном в сентябре проекте основных направлений развития финансового рынка на 2025 год и период 2026 и 2027 годов предложил изменить программы поддержки приоритетных инвестпроектов и направлений таким образом, чтобы как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала.
Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам, отмечали в ЦБ.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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