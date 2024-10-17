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В России создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В России создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки
В России создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки - 17.10.2024, ПРАЙМ
В России создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки
Сеченовский университет совместно с "Билайном" создали модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) для оценки отторжения пересаженной почки, она позволяет... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:44+0300
2024-10-17T09:44+0300
ии
билайн
трансплантация
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Сеченовский университет совместно с "Билайном" создали модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) для оценки отторжения пересаженной почки, она позволяет выявлять признаки отторжения трансплантированного органа и может стать "вторым мнением" для помощи в принятии врачебных решений, сообщил оператор связи. "Ученые, ИТ-специалисты из ООО "МедТех ИИ" (совместное предприятие ПАО "Вымпелком" и Сеченовского университета) и врачи из НКЦ №1 РНЦХ им. Б.В. Петровского разработали модель ИИ для автоматической оценки фиброза и интерстициальной инфильтрации в гистологических исследованиях трансплантата почки. Нейросеть позволяет выявлять и оценивать признаки отторжения трансплантированного органа и может стать сервисом "второго мнения" для помощи в принятии врачебных решений", - говорится в сообщении. Там объяснили, что после операции пациент вынужден на протяжении всей жизни принимать терапию и регулярно проходить обследования. В рамках одного анализа врач-патолог изучает гистологический материал почки на предмет наличия признаков, сигнализирующих об отторжении органа, и классифицирует их по системе Банф. Существующая классификация полезна для диагностики отторжения трансплантата почки, однако она сталкивается с ограничениями из-за различной согласованности оценок врачей и частых изменений в критериях оценки. По словам разработчиков, технология поможет стандартизировать исследования и количественно оценить морфологические характеристики, улучшив воспроизводимость в клинической практике. Такой подход помогает специалистам отличить пограничные изменения от отторжения. В настоящий момент планируется проведение клинических испытаний модели и ее дальнейшая регистрация для использования в медучреждениях. "Трансплантация органов - порой единственный способ спасти жизнь пациента и значительно улучшить ее качество. Но сам процесс трансплантации сложный и часто связан с различными осложнениями. В том числе с фиброзом тканей (увеличением количества соединительной ткани) и воспалением, которые сигнализируют об отторжении органа. Регулярное мониторирование состояния трансплантированного органа необходимо для своевременной коррекции терапевтической стратегии", - добавили в компании.
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ии, билайн, трансплантация
ИИ, Билайн, трансплантация
09:44 17.10.2024
 
В России создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

Сеченовский университет с "Билайном" создали ИИ-модель для оценки отторжения почки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОперация в клинике
Операция в клинике - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Сеченовский университет совместно с "Билайном" создали модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) для оценки отторжения пересаженной почки, она позволяет выявлять признаки отторжения трансплантированного органа и может стать "вторым мнением" для помощи в принятии врачебных решений, сообщил оператор связи.
"Ученые, ИТ-специалисты из ООО "МедТех ИИ" (совместное предприятие ПАО "Вымпелком" и Сеченовского университета) и врачи из НКЦ №1 РНЦХ им. Б.В. Петровского разработали модель ИИ для автоматической оценки фиброза и интерстициальной инфильтрации в гистологических исследованиях трансплантата почки. Нейросеть позволяет выявлять и оценивать признаки отторжения трансплантированного органа и может стать сервисом "второго мнения" для помощи в принятии врачебных решений", - говорится в сообщении.
Там объяснили, что после операции пациент вынужден на протяжении всей жизни принимать терапию и регулярно проходить обследования. В рамках одного анализа врач-патолог изучает гистологический материал почки на предмет наличия признаков, сигнализирующих об отторжении органа, и классифицирует их по системе Банф. Существующая классификация полезна для диагностики отторжения трансплантата почки, однако она сталкивается с ограничениями из-за различной согласованности оценок врачей и частых изменений в критериях оценки.
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По словам разработчиков, технология поможет стандартизировать исследования и количественно оценить морфологические характеристики, улучшив воспроизводимость в клинической практике. Такой подход помогает специалистам отличить пограничные изменения от отторжения.
В настоящий момент планируется проведение клинических испытаний модели и ее дальнейшая регистрация для использования в медучреждениях.
"Трансплантация органов - порой единственный способ спасти жизнь пациента и значительно улучшить ее качество. Но сам процесс трансплантации сложный и часто связан с различными осложнениями. В том числе с фиброзом тканей (увеличением количества соединительной ткани) и воспалением, которые сигнализируют об отторжении органа. Регулярное мониторирование состояния трансплантированного органа необходимо для своевременной коррекции терапевтической стратегии", - добавили в компании.
 
ИИБилайнтрансплантация
 
 
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