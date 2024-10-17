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Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве

Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве - 17.10.2024, ПРАЙМ

Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon заплатит почти один миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции,... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:35+0300

2024-10-17T05:35+0300

2024-10-17T05:35+0300

raytheon technologies

пентагон

мошенничество

коррупция

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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon заплатит почти один миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции, заявили в американском минюсте. "Компания Raytheon, дочерняя компания RTX согласилась выплатить более 950 миллионов долларов для урегулирования правительственного расследования крупной государственной мошеннической схемы, включающей ненадлежащее ценообразование по некоторым государственным контрактам, нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA)", - сообщили в министерстве юстиции. В частности, Raytheon был обвинен в завышении цен на государственные контракты, мошенничестве против США, предоставлении не соответствующей действительности сертификационной стоимости, выставлении двойных счетов Пентагону. Как сообщили в минюсте, компания участвовала в схеме по подкупу чиновника в Катаре и сговоре с целью нарушения американского законодательства при экспортных поставках оружия. Также уточняется, что сотрудники Raytheon предоставили министерству обороны США ложную и вводящую в заблуждение информацию при переговорах о заключении двух контрактов с США в интересах иностранного партнера. Один из контрактов включал в себя поставку системы ПВО Patriot, а второй - управление и поддержку радарной станции. Согласно отчету Пентагона, RTX в 2023 году стал вторым крупнейшим подрядчиком министерства обороны США по объему заключенных контрактов. С ним были подписаны соглашения на сумму 24,1 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241015/ostin-852198223.html

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raytheon technologies, пентагон, мошенничество, коррупция