Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241017/moshennichestvo-852217298.html
Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве
Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве - 17.10.2024, ПРАЙМ
Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве
Один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon заплатит почти один миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции,... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T05:35+0300
2024-10-17T05:35+0300
raytheon technologies
пентагон
мошенничество
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon заплатит почти один миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции, заявили в американском минюсте. "Компания Raytheon, дочерняя компания RTX согласилась выплатить более 950 миллионов долларов для урегулирования правительственного расследования крупной государственной мошеннической схемы, включающей ненадлежащее ценообразование по некоторым государственным контрактам, нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA)", - сообщили в министерстве юстиции. В частности, Raytheon был обвинен в завышении цен на государственные контракты, мошенничестве против США, предоставлении не соответствующей действительности сертификационной стоимости, выставлении двойных счетов Пентагону. Как сообщили в минюсте, компания участвовала в схеме по подкупу чиновника в Катаре и сговоре с целью нарушения американского законодательства при экспортных поставках оружия. Также уточняется, что сотрудники Raytheon предоставили министерству обороны США ложную и вводящую в заблуждение информацию при переговорах о заключении двух контрактов с США в интересах иностранного партнера. Один из контрактов включал в себя поставку системы ПВО Patriot, а второй - управление и поддержку радарной станции. Согласно отчету Пентагона, RTX в 2023 году стал вторым крупнейшим подрядчиком министерства обороны США по объему заключенных контрактов. С ним были подписаны соглашения на сумму 24,1 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241015/ostin-852198223.html
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
raytheon technologies, пентагон, мошенничество, коррупция
Raytheon Technologies, Пентагон, мошенничество, коррупция
05:35 17.10.2024
 
Американский Raytheon заплатит 1 миллиард долларов по делу о мошенничестве

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона Raytheon заплатит $1 млрд по делу о мошенничестве

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Raytheon заплатит почти один миллиард долларов штрафов по делу о мошенничестве, завышении цен и коррупции, заявили в американском минюсте.
"Компания Raytheon, дочерняя компания RTX согласилась выплатить более 950 миллионов долларов для урегулирования правительственного расследования крупной государственной мошеннической схемы, включающей ненадлежащее ценообразование по некоторым государственным контрактам, нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA)", - сообщили в министерстве юстиции.
В частности, Raytheon был обвинен в завышении цен на государственные контракты, мошенничестве против США, предоставлении не соответствующей действительности сертификационной стоимости, выставлении двойных счетов Пентагону.
Как сообщили в минюсте, компания участвовала в схеме по подкупу чиновника в Катаре и сговоре с целью нарушения американского законодательства при экспортных поставках оружия.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Глава Пентагона отправится в Европу на встречи НАТО и G7
15 октября, 22:34
Также уточняется, что сотрудники Raytheon предоставили министерству обороны США ложную и вводящую в заблуждение информацию при переговорах о заключении двух контрактов с США в интересах иностранного партнера. Один из контрактов включал в себя поставку системы ПВО Patriot, а второй - управление и поддержку радарной станции.
Согласно отчету Пентагона, RTX в 2023 году стал вторым крупнейшим подрядчиком министерства обороны США по объему заключенных контрактов. С ним были подписаны соглашения на сумму 24,1 миллиарда долларов.
 
Raytheon TechnologiesПентагонмошенничествокоррупция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала