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"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций - 17.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241017/nornikel-852233716.html
"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций
"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций
"Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T16:45+0300
2024-10-17T16:45+0300
экономика
россия
норникель
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 110 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-10 с офертой через четыре года и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения не менее 50 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 октября. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БК "Регион".
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россия, норникель
Экономика, РОССИЯ, НОРНИКЕЛЬ
16:45 17.10.2024
 
"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций

"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций до 100 миллиардов рублей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 110 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-10 с офертой через четыре года и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения не менее 50 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 октября. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БК "Регион".
 
ЭкономикаРОССИЯНОРНИКЕЛЬ
 
 
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