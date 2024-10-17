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"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций

"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Норильский никель" увеличил объем размещения облигаций

"Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T16:45+0300

2024-10-17T16:45+0300

2024-10-17T16:45+0300

экономика

россия

норникель

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 100 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 110 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-10 с офертой через четыре года и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения не менее 50 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 октября. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БК "Регион".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норникель