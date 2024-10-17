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"Дочка" МТС арендовала офис рядом с Кремлем
"Дочка" МТС арендовала офис рядом с Кремлем - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Дочка" МТС арендовала офис рядом с Кремлем
МТС Ads – рекламная структура МТС - арендовала офис в Ветошном переулке рядом с Московским Кремлем, говорится в сообщении оператора сервисных офисов Aspace. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:36+0300
2024-10-17T10:36+0300
2024-10-17T10:36+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МТС Ads – рекламная структура МТС - арендовала офис в Ветошном переулке рядом с Московским Кремлем, говорится в сообщении оператора сервисных офисов Aspace. "Якорным арендатором "Aspace Никольская" стала AdTech-компания МТС Ads, которая арендовала 622 рабочих места. Стороны заключили долгосрочный договор сроком на пять лет", - указывается в нем. "Aspace Никольская" располагается напротив ГУМа в историческом здании со статусом памятника архитектуры (бывшие Верхние торговые ряды). Сервисные офисы суммарно на 6,7 тысячи квадратных метров, рассчитанные на 917 рабочих мест, занимают здание со второго по шестой этаж. Aspace (ранее Apollax Space) – оператор сервисных офисов, под его управлением находится 33 тысячи квадратных метров офисной недвижимости в Москве. Основатель и гендиректор сети – Иван Гуськов.
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ПРАЙМ
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россия, кремль, мтс
Экономика, РОССИЯ, Кремль, МТС
"Дочка" МТС арендовала офис рядом с Кремлем
МТС Ads арендовала офис в Ветошном переулке рядом с Московским Кремлем
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МТС Ads – рекламная структура МТС - арендовала офис в Ветошном переулке рядом с Московским Кремлем, говорится в сообщении оператора сервисных офисов Aspace.
"Якорным арендатором "Aspace Никольская" стала AdTech-компания МТС Ads, которая арендовала 622 рабочих места. Стороны заключили долгосрочный договор сроком на пять лет", - указывается в нем.
"Aspace Никольская" располагается напротив ГУМа в историческом здании со статусом памятника архитектуры (бывшие Верхние торговые ряды). Сервисные офисы суммарно на 6,7 тысячи квадратных метров, рассчитанные на 917 рабочих мест, занимают здание со второго по шестой этаж.
Aspace (ранее Apollax Space) – оператор сервисных офисов, под его управлением находится 33 тысячи квадратных метров офисной недвижимости в Москве. Основатель и гендиректор сети – Иван Гуськов.