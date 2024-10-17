https://1prime.ru/20241017/okhlazhdenie-852229859.html

ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

ЦБ РФ предлагает ввести обязательный период охлаждения (возможность отказаться после подписания) для потребкредитов от 50 тысяч рублей и не планирует применять... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T14:52+0300

2024-10-17T14:52+0300

2024-10-17T14:53+0300

банк россии

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает ввести обязательный период охлаждения (возможность отказаться после подписания) для потребкредитов от 50 тысяч рублей и не планирует применять период охлаждения к ипотеке, некоторым автомобильным кредитам и образовательным кредитам с госучастием, сообщается на сайте регулятора."Предполагается, что для сумм до 50 тысяч рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, - 48 часов. При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства", - сообщает Банк России.Уточняется, что эти предложения регулятор направил в Минфин России для разработки законопроекта.

https://1prime.ru/20241017/moshenniki-852229875.html

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