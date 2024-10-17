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ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам
ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам
ЦБ РФ предлагает ввести обязательный период охлаждения (возможность отказаться после подписания) для потребкредитов от 50 тысяч рублей и не планирует применять... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:52+0300
2024-10-17T14:53+0300
банк россии
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает ввести обязательный период охлаждения (возможность отказаться после подписания) для потребкредитов от 50 тысяч рублей и не планирует применять период охлаждения к ипотеке, некоторым автомобильным кредитам и образовательным кредитам с госучастием, сообщается на сайте регулятора."Предполагается, что для сумм до 50 тысяч рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, - 48 часов. При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства", - сообщает Банк России.Уточняется, что эти предложения регулятор направил в Минфин России для разработки законопроекта.
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Банк России
14:52 17.10.2024 (обновлено: 14:53 17.10.2024)
 
ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

ЦБ предлагает ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам в 4 часа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает ввести обязательный период охлаждения (возможность отказаться после подписания) для потребкредитов от 50 тысяч рублей и не планирует применять период охлаждения к ипотеке, некоторым автомобильным кредитам и образовательным кредитам с госучастием, сообщается на сайте регулятора.
"Предполагается, что для сумм до 50 тысяч рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, - 48 часов. При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства", - сообщает Банк России.
Уточняется, что эти предложения регулятор направил в Минфин России для разработки законопроекта.
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества
14:47
 
Банк России
 
 
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