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Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине
Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ
Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет президента Франции и канцлера Германии начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:59+0300
2024-10-17T12:59+0300
политика
ес
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет президента Франции и канцлера Германии начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. Об этом Орбан сообщил в социальных сетях."Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации (конфликта на Украине - ред.)", - заметил венгерский лидер.По словам Орбана, ЕС проигрывает конфликт из-за неправильной стратегии, за которую он винит председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что необходимо перейти от военной стратегии к мирной, прекратить огонь и начать мирные переговоры.
https://1prime.ru/20241009/orban-852076320.html
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ес, венгрия, виктор орбан
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
12:59 17.10.2024
 
Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине

Орбан призовет Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине от имени ЕС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет президента Франции и канцлера Германии начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. Об этом Орбан сообщил в социальных сетях.
"Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации (конфликта на Украине - ред.)", - заметил венгерский лидер.
По словам Орбана, ЕС проигрывает конфликт из-за неправильной стратегии, за которую он винит председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что необходимо перейти от военной стратегии к мирной, прекратить огонь и начать мирные переговоры.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
9 октября, 12:24
 
ПолитикаЕСВЕНГРИЯВиктор Орбан
 
 
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