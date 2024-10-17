https://1prime.ru/20241017/orban-852226857.html

Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине

Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине - 17.10.2024, ПРАЙМ

Орбан пообещал призвать Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет президента Франции и канцлера Германии начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T12:59+0300

2024-10-17T12:59+0300

2024-10-17T12:59+0300

политика

ес

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призовет президента Франции и канцлера Германии начать переговоры с Россией от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине. Об этом Орбан сообщил в социальных сетях."Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации (конфликта на Украине - ред.)", - заметил венгерский лидер.По словам Орбана, ЕС проигрывает конфликт из-за неправильной стратегии, за которую он винит председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что необходимо перейти от военной стратегии к мирной, прекратить огонь и начать мирные переговоры.

https://1prime.ru/20241009/orban-852076320.html

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ес, венгрия, виктор орбан