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В Союзе российских пивоваров призвали ужесточить ГОСТы на пиво - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В Союзе российских пивоваров призвали ужесточить ГОСТы на пиво
В Союзе российских пивоваров призвали ужесточить ГОСТы на пиво - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Союзе российских пивоваров призвали ужесточить ГОСТы на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) считает необходимым введение минимальной розничной цены (МРЦ) и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:31+0300
2024-10-17T19:31+0300
экономика
россия
пиво
союз российских пивоваров
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союз российских пивоваров (СРП) считает необходимым введение минимальной розничной цены (МРЦ) и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции, сообщил РИА Новости председатель совета союза Даниил Бриман. Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила письмо с такими инициативами в министерство финансов РФ. "Мы поддерживаем инициативы, выдвинутые "Опорой России" по введению минимальной розничной цены (МРЦ) и ГОСТов на пиво... МРЦ – это некая компенсационная мера, которая позволяет сбалансировано соотнести повышенную ставку акциза с оптовым и розничным рынком... Что касается ГОСтов и технического регламента – это тоже необходимые механизмы госрегулирования. Это очевидно: если ты не можешь переложить свои затраты в отпускную цену на готовую продукцию – значит, у недобросовестных производителей начинаются поиски, на чем сэкономить: как можно упростить технологию, оптимизировать рецептуру и так далее. И такие попытки компенсировать рост себестоимости из-за повышения акцизов неизбежно ударят по качеству продукта", - сказал Бриман. Председатель совета СРП также пояснил, что механизм действия МРЦ не только устанавливает минимальные цены на полке, но и определяет некоторые промежуточные звенья в оптовом звене, в то время как акциз не является безусловным при трансляции цены в отпускном варианте. Это делает производителя уязвимым, поскольку может "съесть маржу", и если такое повышение акциза не будет принято оптовым и розничным звеном, то значительная часть региональных пивоваренных компаний, да и более крупных, будут вынуждены либо торговать в убыток, либо прекращать производство, дополнил он. Бриман считает, что возможные закрытия региональных производителей могут негативно повлиять на региональные бюджеты, так как они частично наполняются из акцизов на пиво.
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россия, пиво, союз российских пивоваров
Экономика, РОССИЯ, пиво, Союз российских пивоваров
19:31 17.10.2024
 
В Союзе российских пивоваров призвали ужесточить ГОСТы на пиво

СРП: необходимо ввести минимальную розничную цену и ужесточить ГОСТы на пиво

© fotolia.com / Africa Studio" Бутылка пива
 Бутылка пива - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Союз российских пивоваров (СРП) считает необходимым введение минимальной розничной цены (МРЦ) и ужесточение требований ГОСТов на все виды пива и пивных напитков для сохранения качества продукции, сообщил РИА Новости председатель совета союза Даниил Бриман.
Раннее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" отправила письмо с такими инициативами в министерство финансов РФ.
"Мы поддерживаем инициативы, выдвинутые "Опорой России" по введению минимальной розничной цены (МРЦ) и ГОСТов на пиво... МРЦ – это некая компенсационная мера, которая позволяет сбалансировано соотнести повышенную ставку акциза с оптовым и розничным рынком... Что касается ГОСтов и технического регламента – это тоже необходимые механизмы госрегулирования. Это очевидно: если ты не можешь переложить свои затраты в отпускную цену на готовую продукцию – значит, у недобросовестных производителей начинаются поиски, на чем сэкономить: как можно упростить технологию, оптимизировать рецептуру и так далее. И такие попытки компенсировать рост себестоимости из-за повышения акцизов неизбежно ударят по качеству продукта", - сказал Бриман.
Председатель совета СРП также пояснил, что механизм действия МРЦ не только устанавливает минимальные цены на полке, но и определяет некоторые промежуточные звенья в оптовом звене, в то время как акциз не является безусловным при трансляции цены в отпускном варианте. Это делает производителя уязвимым, поскольку может "съесть маржу", и если такое повышение акциза не будет принято оптовым и розничным звеном, то значительная часть региональных пивоваренных компаний, да и более крупных, будут вынуждены либо торговать в убыток, либо прекращать производство, дополнил он.
Бриман считает, что возможные закрытия региональных производителей могут негативно повлиять на региональные бюджеты, так как они частично наполняются из акцизов на пиво.
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ЭкономикаРОССИЯпивоСоюз российских пивоваров
 
 
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