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Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ
Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:24+0300
2024-10-17T09:24+0300
2024-10-17T09:24+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США", - следует из статьи. Авторы также уточнили, что чиновники США недовольны планами Зеленского из-за очередных требований о масштабной помощи и отсутствия четкой стратегии.В другой статье издание отметило, что в связи с приближающимися выборами президента в США Запад не будет принимать серьезных решений о поддержке планов Киева. Кроме того, многие эксперты выражают мнение, что Украина не сможет победить в конфликте.
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запад, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, Владимир Зеленский
Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ
Times: "план победы" Зеленского вряд ли изменит отношение Запада
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times
.
"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США", - следует из статьи. Авторы также уточнили, что чиновники США недовольны планами Зеленского из-за очередных требований о масштабной помощи и отсутствия четкой стратегии.
В другой статье издание отметило, что в связи с приближающимися выборами президента в США Запад не будет принимать серьезных решений о поддержке планов Киева. Кроме того, многие эксперты выражают мнение, что Украина не сможет победить в конфликте.
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