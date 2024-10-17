https://1prime.ru/20241017/plan-852221085.html

Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ

Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ

Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ

"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:24+0300

2024-10-17T09:24+0300

2024-10-17T09:24+0300

политика

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США", - следует из статьи. Авторы также уточнили, что чиновники США недовольны планами Зеленского из-за очередных требований о масштабной помощи и отсутствия четкой стратегии.В другой статье издание отметило, что в связи с приближающимися выборами президента в США Запад не будет принимать серьезных решений о поддержке планов Киева. Кроме того, многие эксперты выражают мнение, что Украина не сможет победить в конфликте.

https://1prime.ru/20241017/povedenie-852220708.html

запад

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запад, владимир зеленский