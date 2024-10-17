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Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ
Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ - 17.10.2024, ПРАЙМ
Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:24+0300
2024-10-17T09:24+0300
политика
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США", - следует из статьи. Авторы также уточнили, что чиновники США недовольны планами Зеленского из-за очередных требований о масштабной помощи и отсутствия четкой стратегии.В другой статье издание отметило, что в связи с приближающимися выборами президента в США Запад не будет принимать серьезных решений о поддержке планов Киева. Кроме того, многие эксперты выражают мнение, что Украина не сможет победить в конфликте.
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запад
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запад, владимир зеленский
Политика, ЗАПАД, Владимир Зеленский
09:24 17.10.2024
 
Запад "прохладно" принял план Зеленского, пишут СМИ

Times: "план победы" Зеленского вряд ли изменит отношение Запада

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского скорее всего не сможет повлиять на отношение западных государств к Украине, передает издание Times.
"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США", - следует из статьи. Авторы также уточнили, что чиновники США недовольны планами Зеленского из-за очередных требований о масштабной помощи и отсутствия четкой стратегии.
В другой статье издание отметило, что в связи с приближающимися выборами президента в США Запад не будет принимать серьезных решений о поддержке планов Киева. Кроме того, многие эксперты выражают мнение, что Украина не сможет победить в конфликте.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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ПолитикаЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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