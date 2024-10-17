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В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным

В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным - 17.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным

Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T19:54+0300

2024-10-17T19:54+0300

2024-10-17T19:54+0300

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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. "Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — отметил Песков. Он добавил, что "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями". Песков также заявил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".

https://1prime.ru/20241017/ukraina-852235692.html

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россия, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский, нато