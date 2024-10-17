https://1prime.ru/20241017/plan-852238311.html
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным
Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:54+0300
2024-10-17T19:54+0300
2024-10-17T19:54+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_18fddd48b94f017a12d2101883978873.jpg
УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. "Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — отметил Песков. Он добавил, что "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями". Песков также заявил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".
https://1prime.ru/20241017/ukraina-852235692.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным
Песков: Зеленский хочет прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины.
"Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — отметил Песков.
Он добавил, что "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями".
Песков также заявил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ