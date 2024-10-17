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В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным
Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:54+0300
2024-10-17T19:54+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. "Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — отметил Песков. Он добавил, что "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями". Песков также заявил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".
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россия, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
19:54 17.10.2024
 
В Кремле назвали "план победы" Зеленского недальновидным

Песков: Зеленский хочет прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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УФА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет формализовать вовлеченность Североатлантического альянса в конфликт на Украине, такую цель преследует и продвигаемый им "план". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, основная подноготная "плана" заключается в том, Зеленский хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины.
"Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации", — отметил Песков.
Он добавил, что "это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока (НАТО) и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями".
Песков также заявил, что по реакции европейцев и даже по реакции НАТО видно, "что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения".
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Украина может создать ядерное оружие, сообщили СМИ
17:56
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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