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В Госдуме разработали рекомендации по регулированию цифровых платформ

В Госдуме разработали рекомендации по регулированию цифровых платформ - 17.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуме разработали рекомендации по регулированию цифровых платформ

В Госдуме разработали резолюцию к законопроекту Минэкономразвития по регулированию цифровых платформ, в частности предлагается настроить двухуровневое... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:25+0300

2024-10-17T05:25+0300

2024-10-17T05:26+0300

госдума

цифровые платформы

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В Госдуме разработали резолюцию к законопроекту Минэкономразвития по регулированию цифровых платформ, в частности предлагается настроить двухуровневое регулирование: когда есть один общий для всех платформ закон и несколько отраслевых, учитывающих особенности каждой отрасли, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. Руководителем межведомственной рабочей группы назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "В Госдуме есть конкретные предложения. По итогам круглого стола, участниками которого стали депутаты большинства думских фракций, представители органов исполнительной власти и крупнейших цифровых платформ, профсоюзы, общественники и эксперты рынка, подготовили резолюцию с рекомендациями", - сообщил Гусев. Депутат Госдумы отметил, что документ будет направлен в четверг Орешкину, а также в администрацию президента и в правительство РФ. Документ также имеется в распоряжении РИА Новости. "Придерживаться принципа двухуровневого законодательного регулирования: принятие одного общего для всех платформ закона с определениями, понятиями и общими принципами функционирования, применимым ко всем существующим бизнес-моделям, вне зависимости от формата и размера. Второй уровень – принятие отраслевых законодательных актов в отдельных сферах применения цифровых платформ с учетом особенности каждой отрасли, по мере необходимости", - сообщается в рекомендациях органам власти. Кроме того, предлагается принять законодательные меры против искусственного ограничения конкуренции, применяемого маркетплейсами в отношении доступа к потребителям других секторов экономики (среди продавцов), а также уточнить соответствие антимонопольному законодательству практик принудительных скидок и акций, проводимых на маркетплейсах, особенно без прямого согласия продавцов товаров и услуг, участвующих в таких акциях. Работу по законопроекту Минэкономразвития "О платформенной экономике" предлагается продолжить на площадке Госдумы с участием представителей бизнеса. Экосистемы цифровой экономики и цифровые платформы - это новые формы организации экономических отношений, для которых характерны высокая скорость обмена информацией и внедрение новых технологий. Рабочая группа станет координационным органом для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, других госорганов и организаций, Центробанка. Она необходима для того, чтобы реализовать госполитику в области развития экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, а также выработать механизмы их регулирования. В состав группы также вошли глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель службы ФСБ Сергей Алпатов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава Минтруда Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, а также губернаторы некоторых регионов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, цифровые платформы