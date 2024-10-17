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ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием

ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием - 17.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием

ВТБ разработал для своих сотрудников игровую платформу "Вселенная ВТБ", которая помогает им бороться с выгоранием, сообщил банк в рамках форума Finopolis 2024. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:06+0300

2024-10-17T08:06+0300

2024-10-17T08:06+0300

втб

платформа

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ВТБ разработал для своих сотрудников игровую платформу "Вселенная ВТБ", которая помогает им бороться с выгоранием, сообщил банк в рамках форума Finopolis 2024. "ВТБ разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель помогает бороться с "выгоранием" персонала и повышать качество обслуживания клиентов", - сообщил банк. Платформа "Вселенная ВТБ" - собственная разработка банка, основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Она, как отмечается, позволяет выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста. Платформа помогает в принятии сложных решений, а также автоматизирует рутинные задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и другое. В настоящее время программой уже активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса банка. "Многие из наших сотрудников в офисах - молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы - и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с "выгоранием", - приводятся в сообщении слова руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, платформа