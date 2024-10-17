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ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием - 17.10.2024, ПРАЙМ
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ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием
ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием - 17.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием
ВТБ разработал для своих сотрудников игровую платформу "Вселенная ВТБ", которая помогает им бороться с выгоранием, сообщил банк в рамках форума Finopolis 2024. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T08:06+0300
2024-10-17T08:06+0300
втб
платформа
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ВТБ разработал для своих сотрудников игровую платформу "Вселенная ВТБ", которая помогает им бороться с выгоранием, сообщил банк в рамках форума Finopolis 2024. "ВТБ разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель помогает бороться с "выгоранием" персонала и повышать качество обслуживания клиентов", - сообщил банк. Платформа "Вселенная ВТБ" - собственная разработка банка, основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Она, как отмечается, позволяет выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста. Платформа помогает в принятии сложных решений, а также автоматизирует рутинные задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и другое. В настоящее время программой уже активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса банка. "Многие из наших сотрудников в офисах - молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы - и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с "выгоранием", - приводятся в сообщении слова руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина.
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втб, платформа
ВТБ, платформа
08:06 17.10.2024
 
ВТБ создал для своих сотрудников игровую платформу для борьбы с выгоранием

ВТБ разработал игровую платформу "Вселенная ВТБ" для борьбы с выгоранием

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. ВТБ разработал для своих сотрудников игровую платформу "Вселенная ВТБ", которая помогает им бороться с выгоранием, сообщил банк в рамках форума Finopolis 2024.
"ВТБ разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель помогает бороться с "выгоранием" персонала и повышать качество обслуживания клиентов", - сообщил банк.
Платформа "Вселенная ВТБ" - собственная разработка банка, основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Она, как отмечается, позволяет выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста.
Платформа помогает в принятии сложных решений, а также автоматизирует рутинные задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и другое. В настоящее время программой уже активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса банка.
"Многие из наших сотрудников в офисах - молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы - и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с "выгоранием", - приводятся в сообщении слова руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина.
 
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