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НСПК представила прототип технологии для оплаты покупок с iPhone

НСПК представила прототип технологии для оплаты покупок с iPhone - 17.10.2024, ПРАЙМ

НСПК представила прототип технологии для оплаты покупок с iPhone

Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T12:34+0300

2024-10-17T12:34+0300

2024-10-17T12:34+0300

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна", которое позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами не только на базе Android, но и на базе iOS, сообщила НСПК. "Национальная система платежных карт продемонстрировала прототип технологичного решения "Волна". Оно позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на базе iOS. Достаточно будет только поднести гаджет к платежному терминалу", - говорится в сообщении. НСПК показала на форуме технологию как часть приложения СБПэй. "Волну" можно встроить в платежный сервис или банковское мобильное приложение. "Пока представлен только прототип решения. "Волна" легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом", – прокомментировал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин. Сервис "Волна" подразумевает безопасную оплату как онлайн, так и офлайн. По словам разработчиков, технология работает в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. В отличие от NFC, "Волной" можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона. "Мы планируем в будущем с банками, к нам уже приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование этой технологии. Им это интересно… Уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. И в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли в свои мобильные приложения встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты", - рассказал Дубынин журналистам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нспк, iphone