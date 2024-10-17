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В Киеве назвали объем помощи, полученный от Канады
В Киеве назвали объем помощи, полученный от Канады - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Киеве назвали объем помощи, полученный от Канады
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в среду, что в украинский бюджет поступило почти 300 миллионов долларов помощи от Канады. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:13+0300
2024-10-17T12:13+0300
2024-10-17T12:13+0300
экономика
канада
помощь украине
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в среду, что в украинский бюджет поступило почти 300 миллионов долларов помощи от Канады. Украинский кабмин сообщил 11 октября, что правительство Канады предоставит Киеву дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, "Украина получила от Канады почти 300 миллионов долларов финансирования на льготных условиях. Средства уже поступили в государственный бюджет", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, с февраля 2022 года Киев получил от Канады 5,4 миллиарда долларов помощи. Он отметил, что эти деньги идут на финансирование важнейших бюджетных расходов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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канада, помощь украине
Экономика, КАНАДА, помощь Украине
В Киеве назвали объем помощи, полученный от Канады
Шмыгаль: почти $300 миллионов помощи поступило в бюджет Украины от Канады
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в среду, что в украинский бюджет поступило почти 300 миллионов долларов помощи от Канады.
Украинский кабмин сообщил 11 октября, что правительство Канады предоставит Киеву дополнительный кредит на 290, 5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны,
"Украина получила от Канады почти 300 миллионов долларов финансирования на льготных условиях. Средства уже поступили в государственный бюджет", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, с февраля 2022 года Киев получил от Канады 5,4 миллиарда долларов помощи. Он отметил, что эти деньги идут на финансирование важнейших бюджетных расходов.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.