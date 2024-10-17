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"Ультиматум пусть жене объявит": Захарова резко ответила немецкому политику - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Ультиматум пусть жене объявит": Захарова резко ответила немецкому политику
"Ультиматум пусть жене объявит": Захарова резко ответила немецкому политику - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Ультиматум пусть жене объявит": Захарова резко ответила немецкому политику
Если Берлин хочет урегулировать украинский кризис, немецким властям стоит остановить поставки оружия на Украину, считает официальный представитель российского... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T06:35+0300
2024-10-17T06:35+0300
политика
германия
мария захарова
помощь украине
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Если Берлин хочет урегулировать украинский кризис, немецким властям стоит остановить поставки оружия на Украину, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Такой комментарий на заявление лидера партии Христианско-демократический союза (ХДС) Фридриха Мерца она дала в интервью "Известиям".Ранее Мерц в ходе своего выступления в бундестаге заявил, что действующий федеральный канцлер Олаф Шольц оказывает недостаточную поддержку Киеву. Он также добавил, что в случае своей победы на близящихся выборах на пост главы правительства объявит ультиматум России."Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит", — подчеркнула дипломат.
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германия, мария захарова, помощь украине
Политика, ГЕРМАНИЯ, Мария Захарова, помощь Украине
06:35 17.10.2024
 
"Ультиматум пусть жене объявит": Захарова резко ответила немецкому политику

Захарова: Берлину следует отказаться от поставок вооружений Киеву

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Если Берлин хочет урегулировать украинский кризис, немецким властям стоит остановить поставки оружия на Украину, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Такой комментарий на заявление лидера партии Христианско-демократический союза (ХДС) Фридриха Мерца она дала в интервью "Известиям".
Ранее Мерц в ходе своего выступления в бундестаге заявил, что действующий федеральный канцлер Олаф Шольц оказывает недостаточную поддержку Киеву. Он также добавил, что в случае своей победы на близящихся выборах на пост главы правительства объявит ультиматум России.
"Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит", — подчеркнула дипломат.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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