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Продажи Nestle за девять месяцев снизились на 2,4%

Продажи Nestle за девять месяцев снизились на 2,4% - 17.10.2024, ПРАЙМ

Продажи Nestle за девять месяцев снизились на 2,4%

Продажи швейцарского концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, за первые три квартала 2024 года уменьшились... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T08:58+0300

2024-10-17T08:58+0300

2024-10-17T08:58+0300

nestle

продажи

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Продажи швейцарского концерна Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, за первые три квартала 2024 года уменьшились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 67,148 миллиарда швейцарских франков (примерно 77,89 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. При этом органический рост продаж составил 2%. В том числе продажи в Северной Америке снизились на 2,6%, до 18,524 миллиарда франков (21,49 миллиарда долларов). Там был зафиксирован отрицательный органический рост продаж в -0,3%. Объем продаж в Европе составил 13,9 миллиарда франков (16,2 миллиарда долларов), уменьшившись на 1,8% в годовом выражении. Органический рост там составил 3,3%. В регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) общие продажи уменьшились на 5,2%, до 12,542 миллиарда франков (14,55 миллиарда долларов), а их органический рост составил 3,6%. По итогам всего года Nestle ожидает органического роста продаж в 2%. Nestle - швейцарская компания по производству продуктов питания и напитков, основанная в 1866 году. Ей принадлежит более 340 фабрик в 77 странах мира. В портфель компании входит более двух тысяч брендов, штат составляет примерно 275 тысяч человек.

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nestle, продажи