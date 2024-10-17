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ЦБ расширил стимулирующее регулирование для ряда проектов

ЦБ расширил стимулирующее регулирование для ряда проектов - 17.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ расширил стимулирующее регулирование для ряда проектов

Банк России расширил стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, сообщается на сайте регулятора. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T13:42+0300

2024-10-17T13:42+0300

2024-10-17T13:42+0300

банк россии

регулирование

технологический суверенитет

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России расширил стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, сообщается на сайте регулятора. "Совет директоров Банка России 14 октября 2024 года расширил условия применения риск-ориентированного стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ)", - говорится в сообщении. ЦБ РФ считает, что его решение расширит для банков потенциал финансирования важных проектов и повысит интерес к распределению рисков среди них. Согласно сообщению, с учетом значимости проектов ТС и САЭ для устойчивого развития экономики разрешается применять стимулирующее регулирование в проектах, начатых до 30 сентября 2022 года, если на 1 октября 2022 года было потрачено менее 15% бюджета проекта. Более того, разрешается применять стимулирующее регулирование, если рефинансируются кредиты, удовлетворяющие критериям ТС и САЭ, ранее выданные другими банками. Также ЦБ РФ разрешил применять стимулирующее регулирование в течение 10 лет с даты предоставления банком первого кредита на реализацию проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения, и не требовать участия собственными средствами инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%).

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регулирование, технологический суверенитет