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В ЦБ оценили востребованность цифрового профиля у россиян
В ЦБ оценили востребованность цифрового профиля у россиян - 17.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили востребованность цифрового профиля у россиян
Цифровой профиль физлица оказался востребованным у россиян, им воспользовались уже более 80 миллионов раз, при этом аналогичный сервис для предпринимателей пока | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:38+0300
2024-10-17T13:38+0300
2024-10-17T13:38+0300
банк россии
цифровой профиль
физлица
минцифры
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Цифровой профиль физлица оказался востребованным у россиян, им воспользовались уже более 80 миллионов раз, при этом аналогичный сервис для предпринимателей пока в "очень зачаточном состоянии", сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024. "Напомню, что цифровой профиль физических лиц мы создали. Должна сказать и здесь большое спасибо тоже коллегам из Минцифры и всем участникам рынка, которые постоянно кастомизировали клиентский путь. На сегодня цифровой профиль физического лица у нас востребован клиентами более 80 миллионов раз", - сказала Скоробогатова. Она напомнила, что в конце прошлого года создан и цифровой профиль юридических лиц, но, по ее словам, он "пока в очень зачаточном состоянии". При этом ожидания от бизнеса от него огромные, потому что объем данных из государственных систем, которые нужны для бизнеса и для кредитных организаций, растет день ото дня, пояснила Скоробогатова. "И, действительно, здесь вопрос, как быстро мы наполним теми типами сведений, которые нужны всем... С точки зрения цифровых профилей физических и юридических лиц, мне кажется, что мы здесь хорошо идем планомерно, и у нас есть полное взаимопонимание", - добавила она. В конце весны 2020 года Минцифры и ЦБ в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан реализовали сервис, позволяющий через личный кабинет портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
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цифровой профиль, физлица, минцифры
Банк России, цифровой профиль, физлица, Минцифры
В ЦБ оценили востребованность цифрового профиля у россиян
ЦБ: россияне активно пользуются цифровым профилем
СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Цифровой профиль физлица оказался востребованным у россиян, им воспользовались уже более 80 миллионов раз, при этом аналогичный сервис для предпринимателей пока в "очень зачаточном состоянии", сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024.
"Напомню, что цифровой профиль физических лиц мы создали. Должна сказать и здесь большое спасибо тоже коллегам из Минцифры и всем участникам рынка, которые постоянно кастомизировали клиентский путь. На сегодня цифровой профиль физического лица у нас востребован клиентами более 80 миллионов раз", - сказала Скоробогатова.
Она напомнила, что в конце прошлого года создан и цифровой профиль юридических лиц, но, по ее словам, он "пока в очень зачаточном состоянии". При этом ожидания от бизнеса от него огромные, потому что объем данных из государственных систем, которые нужны для бизнеса и для кредитных организаций, растет день ото дня, пояснила Скоробогатова.
"И, действительно, здесь вопрос, как быстро мы наполним теми типами сведений, которые нужны всем... С точки зрения цифровых профилей физических и юридических лиц, мне кажется, что мы здесь хорошо идем планомерно, и у нас есть полное взаимопонимание", - добавила она.
ЦБ намерен разрешить сдавать биометрию через мобильные приложения банков
В конце весны 2020 года Минцифры и ЦБ в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан реализовали сервис, позволяющий через личный кабинет портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.